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رغم كشف أكبر عملية نصب بالعملات الرقمية.. إيثريوم ترتفع 2.61%

02:45 م الأحد 23 فبراير 2025

العملات الرقمية

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كتبت- منال المصري:

ارتفعت العملة المشفرة "إيثريوم" 2.61% خلال آخر 24 ساعة إلى نحو 2.81 دولار بعد أكبر عملية اختراق في تاريخ العملات المشفرة وسرقة 1.5 مليار دولار من الإيثريوم.

وبحسب منصة كوين ماركت كاب، فإن حجم التداول من عملة إيثريوم سجل نحو 15.545 مليار دولار خلال آخر 24 ساعة، فيما وصلت قيمتها السوقية إلى 1.9 تريليون دولار.

وقبل يومين تعرضت منصة بايبت (Bybit) لأكبر عملية اختراق وسرقة نحو 1.5 مليار دولار من عملة الإيثريوم، وفق ما نقله عدد من المواقع الإقليمية والعالمية.

وتلقت المنصة دعماً فورياً من كبرى شركات العملات المشفرة بعد تعرضها لاختراق أدى إلى سرقة 1.5 مليار دولار من عملة الإيثريوم، في عملية وُصفت بأنها الأكبر في تاريخ العملات المشفرة، بحسب ما قاله راشد الخزاعي الشريك المؤسس في "OFX Strat" في مقابلة مع "العربية بيزنس".

وتعد إيثريوم ثأني أعلى العملات المشفرة على مستوى القيمة بعد عملة البيتكوين واسعة الانتشار.

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