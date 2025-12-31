"عروس المشاتي" تستقبل 2026.. أسوان تكتسي بالأنوار والبهجة في رأس السنة

المنوفية تعلن حالة الاستعداد القصوى تزامنًا مع أعياد الميلاد -صور

تتسابق جهود أجهزة محافظة أسوان لإضفاء الوجه الحضاري واللمسات الجمالية على «عروس المشاتي»، استعدادًا للاحتفال بأعياد رأس السنة والعام الجديد، وعيد الميلاد المجيد، إلى جانب العيد القومي للمحافظة.

وقال اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، إن هناك متابعة متواصلة لكافة الجهود وأعمال التطوير والتجميل الجارية على أرض الواقع، سواء بالحدائق والمتنزهات أو الميادين والشوارع الرئيسية، والتي تزيّنت بالأعمال الفنية والإضاءات المبهرة، بما يعكس أجواء البهجة ويبرز مظاهر الاحتفال بقدوم العام الجديد 2026.

وأوضح محافظ أسوان أن هذه الأعمال جرى تنفيذها تحت إشراف المهندس عمرو لاشين، نائب المحافظ، وتركزت في المناطق ذات الكثافة العالية من المواطنين والأفواج السياحية، ومن بينها كورنيش النيل، وحدائق درة النيل والسلام، وميدان المحطة، وطول السوق السياحي، ومنطقة الشواربي، وشارع أبطال التحرير.

وأشار إلى أن أعمال التطوير والتجميل تتكامل مع تنفيذ منظومة الإضاءة الحديثة ووضع اللمسات الجمالية بطريق السادات، ومناطق السماد وكيما، والتي شهدت تنفيذ مشروعات متكاملة للتطوير، بما يسهم في تحسين الصورة البصرية، وتعزيز المقومات السياحية لمحافظة أسوان، تزامنًا مع موسم الاحتفالات والأعياد.