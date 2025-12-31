إعلان

"عروس المشاتي" تستقبل 2026.. أسوان تكتسي بالأنوار والبهجة في رأس السنة

كتب : إيهاب عمران

11:17 ص 31/12/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    حدائق أسوان تتجمل للاحتفال برأس السنة
  • عرض 10 صورة
    تعليق الزينات فى شوارع أسوان
  • عرض 10 صورة
    ديوان عام محافظة أسوان
  • عرض 10 صورة
    زينات واضاءة فى شوارع أسوان
  • عرض 10 صورة
    شوارع أسوان تتزين للاحتفال برأس السنة
  • عرض 10 صورة
    كورنيش النيل بأسوان
  • عرض 10 صورة
    كورنيش النيل ليلا بمدينة اسوان
  • عرض 10 صورة
    محافظة أسوان ليلا
  • عرض 10 صورة
    زينات واضاءة شوارع مدينة اسوان للاحتفال بالأعياد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تتسابق جهود أجهزة محافظة أسوان لإضفاء الوجه الحضاري واللمسات الجمالية على «عروس المشاتي»، استعدادًا للاحتفال بأعياد رأس السنة والعام الجديد، وعيد الميلاد المجيد، إلى جانب العيد القومي للمحافظة.

وقال اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، إن هناك متابعة متواصلة لكافة الجهود وأعمال التطوير والتجميل الجارية على أرض الواقع، سواء بالحدائق والمتنزهات أو الميادين والشوارع الرئيسية، والتي تزيّنت بالأعمال الفنية والإضاءات المبهرة، بما يعكس أجواء البهجة ويبرز مظاهر الاحتفال بقدوم العام الجديد 2026.

وأوضح محافظ أسوان أن هذه الأعمال جرى تنفيذها تحت إشراف المهندس عمرو لاشين، نائب المحافظ، وتركزت في المناطق ذات الكثافة العالية من المواطنين والأفواج السياحية، ومن بينها كورنيش النيل، وحدائق درة النيل والسلام، وميدان المحطة، وطول السوق السياحي، ومنطقة الشواربي، وشارع أبطال التحرير.

وأشار إلى أن أعمال التطوير والتجميل تتكامل مع تنفيذ منظومة الإضاءة الحديثة ووضع اللمسات الجمالية بطريق السادات، ومناطق السماد وكيما، والتي شهدت تنفيذ مشروعات متكاملة للتطوير، بما يسهم في تحسين الصورة البصرية، وتعزيز المقومات السياحية لمحافظة أسوان، تزامنًا مع موسم الاحتفالات والأعياد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عروس المشاتي أسوان رأس السنة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حالة طقس أول أسبوع في 2026.. الأرصاد تحذر من الأمطار
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"