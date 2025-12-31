"ساب الدفاية شغالة ونام".. مصرع شخص في حريق منزل بالأقصر

لقي شخص مصرعه اختناقًا، فجر اليوم، إثر اندلاع حريق داخل منزل بمنطقة الكرنك بمحافظة الأقصر، نتيجة ترك دفاية تعمل أثناء النوم.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بنشوب حريق في أحد المنازل المبنية بالطوب اللبن بمنطقة الكرنك، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت من السيطرة على الحريق.

وتبين أن الحريق أسفر عن وفاة شخص اختناقًا بالدخان، واحتراق محتويات المنزل، دون امتداد النيران إلى المنازل المجاورة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الحريق يرجع إلى ترك دفاية تعمل داخل المنزل أثناء النوم، ما أدى إلى اشتعال النيران وحدوث الاختناق.

نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.