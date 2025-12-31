إعلان

أول صور للمتهم بقتل"أطفال اللبيني" داخل المحكمة

كتب : رمضان يونس

12:20 م 31/12/2025

المتهم بقتل أطفال اللبيني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حصل "مصراوي" على الصور الأولى للمتهم في القضية المعروفة إعلاميا ب"أطفال اللبيني" بفيصل، المتهم فيها صاحب محل أدوية بيطرية وشريكه.

وظهر المتهم بالزي الأزرق ، داخل قاعة المحاكمة بعدما سمحت له هيئة المحكمة بالخروج من القفص.

بدأت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو 10.5 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، ثاني جلسات مُحاكمة المتهمين في قضية "أطفال اللبيني" ووالدتهم، المتهم فيها صاحب محل أدوية بيطرية وشريكه.

وأحالت نيابة جنوب الجيزة، المتهم "أحمد.م" ( صاحب محل أدوية بيطرية) إلى محكمة الجنايات المختصة بتهمة قتل أطفال اللبيني ووالدتهم عمدًا مع سبق الإصرار والترصد والتزوير في أوراق حكومية تخص الأم كونه ادعي زوجها، وإخفاء جثث الأطفال الثلاثة وحيازة عقاقير طبية كيميائية.

وطالب دفاع أسرة أطفال اللبيني، محمد كساب تطبيق أقصى عقوبة على المتهم ليكون ردعا عامًا لما ارتكبه بحق الأطفال منضما للنيابة العامة في طلباتها مدعيًا مدنيا بمبلغ مليون جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وقال المحامي محمد كساب، دفاع أسرة الأطفال في تصريحات خاصة لمصراوي، إن والدة الأطفال لجأت إلى المتهم بعد مغادرتها منزل الزوجية بسبب خلافات أسرية، وطلبت مساعدته في استئجار شقة للإقامة بها مع أطفالها، قائلة: "عايزة شقة إيجار ليَّ ولعيالي".

وأوضح الدفاع أن المتهم استغل الموقف وحاول مساومة الأم، لكنها رفضت، فقرّر الانتقام منها. ووفقًا للمحامي، قام المتهم بدس السم في مشروب العصير المقدم للأم وأطفالها.وعندما شعرت بألم حاد في البطن، اصطحبها إلى المستشفى مدعيًا أنها زوجته لتسهيل إدخالها غرفة الطوارئ، ثم تركها وفر هاربًا خشية المساءلة القانونية.

وأشار كساب إلى أن المتهم خطط للتخلص من الأطفال الثلاثة: جني، ومصطفى، وسيف، باعتبارهم شهودًا على ما حدث لوالدتهم. فقام بإلقاء الطفل الأصغر في الرشاح بعدما رفض تناول العصير، بينما دس السم لشقيقيه الآخرين، ثم وضعهما داخل "توك توك" وألقاهما في مدخل عقار بمنطقة اللبيني لإخفاء معالم الجريمة قبل أن يلوذ بالفرار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المتهم بقتل أطفال اللبيني أطفال اللبيني محاكمة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حالة طقس أول أسبوع في 2026.. الأرصاد تحذر من الأمطار
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"