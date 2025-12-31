أول صور للمتهم بقتل"أطفال اللبيني" داخل المحكمة

حصل "مصراوي" على الصور الأولى للمتهم في القضية المعروفة إعلاميا ب"أطفال اللبيني" بفيصل، المتهم فيها صاحب محل أدوية بيطرية وشريكه.

وظهر المتهم بالزي الأزرق ، داخل قاعة المحاكمة بعدما سمحت له هيئة المحكمة بالخروج من القفص.

بدأت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو 10.5 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، ثاني جلسات مُحاكمة المتهمين في قضية "أطفال اللبيني" ووالدتهم، المتهم فيها صاحب محل أدوية بيطرية وشريكه.

وأحالت نيابة جنوب الجيزة، المتهم "أحمد.م" ( صاحب محل أدوية بيطرية) إلى محكمة الجنايات المختصة بتهمة قتل أطفال اللبيني ووالدتهم عمدًا مع سبق الإصرار والترصد والتزوير في أوراق حكومية تخص الأم كونه ادعي زوجها، وإخفاء جثث الأطفال الثلاثة وحيازة عقاقير طبية كيميائية.

وطالب دفاع أسرة أطفال اللبيني، محمد كساب تطبيق أقصى عقوبة على المتهم ليكون ردعا عامًا لما ارتكبه بحق الأطفال منضما للنيابة العامة في طلباتها مدعيًا مدنيا بمبلغ مليون جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وقال المحامي محمد كساب، دفاع أسرة الأطفال في تصريحات خاصة لمصراوي، إن والدة الأطفال لجأت إلى المتهم بعد مغادرتها منزل الزوجية بسبب خلافات أسرية، وطلبت مساعدته في استئجار شقة للإقامة بها مع أطفالها، قائلة: "عايزة شقة إيجار ليَّ ولعيالي".

وأوضح الدفاع أن المتهم استغل الموقف وحاول مساومة الأم، لكنها رفضت، فقرّر الانتقام منها. ووفقًا للمحامي، قام المتهم بدس السم في مشروب العصير المقدم للأم وأطفالها.وعندما شعرت بألم حاد في البطن، اصطحبها إلى المستشفى مدعيًا أنها زوجته لتسهيل إدخالها غرفة الطوارئ، ثم تركها وفر هاربًا خشية المساءلة القانونية.

وأشار كساب إلى أن المتهم خطط للتخلص من الأطفال الثلاثة: جني، ومصطفى، وسيف، باعتبارهم شهودًا على ما حدث لوالدتهم. فقام بإلقاء الطفل الأصغر في الرشاح بعدما رفض تناول العصير، بينما دس السم لشقيقيه الآخرين، ثم وضعهما داخل "توك توك" وألقاهما في مدخل عقار بمنطقة اللبيني لإخفاء معالم الجريمة قبل أن يلوذ بالفرار.