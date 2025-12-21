إعلان

انخفاض أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

10:44 ص 21/12/2025

أسعار العملات العربية

انخفضت أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 21-12-2025، مقارنة بمستواها الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.62 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.92 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 124.77 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و126.33 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

سعر الريال القطري: 12.06 جنيه للشراء، و13.07 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الأردني: 66.54 جنيه للشراء، و67.26 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 154.21 جنيه للشراء، بتراجع 14 قرشًا، و155.18 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش.

