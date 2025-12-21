"متفوقا على نجوم عالميين".. كريستيانو رونالدو يحقق أرقامًا "فلكية" على

يستعد منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، لقص شريط مبارياته ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق اليوم في المغرب، وذلك عندما يصطدم غدًا مع زيمبابوي في الجولة الأولى للبطولة.

ويمتلك الفراعنة تاريخًا كبيرًا في البطولة التي يتربع علي عرش المتوجين بها، بجانب عدة أرقام قياسية لم يسبق لأي منتخب من كسرها طوال السنوات الماضية.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز الأرقام القياسية المسجلة باسم منتخب مصر فى أمم أفريقيا كالتالي:

يعد منتخب مصر أكثر من شارك بالبطولة في 26 نسخة سابقة.

أكثر من لعب مباريات بأمم أفريقيا (111).

أكثر من فاز في مباريات بواقع (60) لقاء.

أكثر من سجل أهداف بالبطولة (175)

أكثر من استضاف البطولة على أرضه في (5) نسخ.

أكثر من حقق اللقب (7) مرات.

أكثر من لعب النهائي (10) مباريات.

أكثر من حقق اللقب وهو المستضيف (3) نسخ.

المنتخب الوحيد الذي حقق اللقب 3 مرات على التوالي.

المنتخب الوحيد الذي لديه 5 لاعبين سجلوا 6 هاتريك في تاريخ البطولة.

منتخب مصر الوحيد الذي شهد تسجيل لاعبين منه ثلاثة أهداف في مباراة واحدة، وذلك في فوزه 6-3 على نيجيريا عام 1963 عبر حسن الشاذلي ومحمد مرسي حسين.