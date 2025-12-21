مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
15:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

فياريال

- -
17:15

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

قبل ضربة البداية.. 11 رقمًا قياسيًا لمنتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية

كتب : محمد عبد الهادي

12:15 م 21/12/2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    زيزو من جلسة تصوير منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    إمام عاشور من جلسة تصوير منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    مصطفي فتحي من جلسة تصوير منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    أحمد فتوح من جلسة تصوير منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    حسام حسن من جلسة تصوير منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    رامي ربيعة من جلسة تصوير منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    محمد هاني من جلسة تصوير منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    تريزيجيه من جلسة تصوير منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    مروان عطية من جلسة تصوير منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    حمدي فتحي من جلسة تصوير منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    مصطفي محمد من جلسة تصوير منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    عمر مرموش من جلسة تصوير منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح من جلسة تصوير منتخب مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، لقص شريط مبارياته ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق اليوم في المغرب، وذلك عندما يصطدم غدًا مع زيمبابوي في الجولة الأولى للبطولة.

ويمتلك الفراعنة تاريخًا كبيرًا في البطولة التي يتربع علي عرش المتوجين بها، بجانب عدة أرقام قياسية لم يسبق لأي منتخب من كسرها طوال السنوات الماضية.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز الأرقام القياسية المسجلة باسم منتخب مصر فى أمم أفريقيا كالتالي:

يعد منتخب مصر أكثر من شارك بالبطولة في 26 نسخة سابقة.

أكثر من لعب مباريات بأمم أفريقيا (111).

أكثر من فاز في مباريات بواقع (60) لقاء.

أكثر من سجل أهداف بالبطولة (175)

أكثر من استضاف البطولة على أرضه في (5) نسخ.

أكثر من حقق اللقب (7) مرات.

أكثر من لعب النهائي (10) مباريات.

أكثر من حقق اللقب وهو المستضيف (3) نسخ.

المنتخب الوحيد الذي حقق اللقب 3 مرات على التوالي.

المنتخب الوحيد الذي لديه 5 لاعبين سجلوا 6 هاتريك في تاريخ البطولة.

منتخب مصر الوحيد الذي شهد تسجيل لاعبين منه ثلاثة أهداف في مباراة واحدة، وذلك في فوزه 6-3 على نيجيريا عام 1963 عبر حسن الشاذلي ومحمد مرسي حسين.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية أرقام منتخب مصر في أمم أفريقيا أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2025
رئيس شعبة المعادن يحذر من تقلبات حادة محتملة في أسعار الفضة رغم مكاسبها
قناة مفتوحة تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 .. تعرف على طريقة الاستقبال
في مشهد فلكي وسياحي نادر.. تعامد الشمس على معابد الكرنك بحضور آلاف السياح- فيديو وصور
برودة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام الشتاء
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية