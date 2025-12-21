إعلان

أمن المنافذ يضبط 3140 مخالفة مرورية وينفذ 222 حكمًا قضائيًا

كتب : علاء عمران

12:16 م 21/12/2025

قطاع أمن المنافذ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، عبر قطاع أمن المنافذ، حملاتها المكثفة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية، وإحكام السيطرة الأمنية على منافذ الجمهورية.

وأسفرت الجهود، خلال 24 ساعة الماضية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، عن ضبط 3140 مخالفة مرورية متنوعة، و64 قضية في مجال الأمن العام، إلى جانب تنفيذ 222 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط قضيتين تزوير مستندات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع، مع التأكيد على استمرار الحملات الأمنية المكثفة بجميع المنافذ، لضبط المخالفات والتصدي لكافة صور الجريمة.

اقرأ أيضا:

زوجي دمرني بفيديو .."سماح": بعت بنتي مقابل تذكرة آيس |نص تحقيقات

قرار جديد من النيابة بشأن والدة شيماء جمال في واقعة التهديد

"الفرحة ماكملتش".. تفاصيل محاولة انتحار مروعة أمام فرع البرنس الجديد بالشيخ زايد

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مخالفة مرورية وزارة الداخلية الحملات الأمنية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2025
رئيس شعبة المعادن يحذر من تقلبات حادة محتملة في أسعار الفضة رغم مكاسبها
قناة مفتوحة تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 .. تعرف على طريقة الاستقبال
في مشهد فلكي وسياحي نادر.. تعامد الشمس على معابد الكرنك بحضور آلاف السياح- فيديو وصور
برودة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام الشتاء
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية