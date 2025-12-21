أمن المنافذ يضبط 3140 مخالفة مرورية وينفذ 222 حكمًا قضائيًا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، عبر قطاع أمن المنافذ، حملاتها المكثفة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية، وإحكام السيطرة الأمنية على منافذ الجمهورية.

وأسفرت الجهود، خلال 24 ساعة الماضية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، عن ضبط 3140 مخالفة مرورية متنوعة، و64 قضية في مجال الأمن العام، إلى جانب تنفيذ 222 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط قضيتين تزوير مستندات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع، مع التأكيد على استمرار الحملات الأمنية المكثفة بجميع المنافذ، لضبط المخالفات والتصدي لكافة صور الجريمة.

