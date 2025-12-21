إعلان

شاب مات وآخر مصاب.. التحفظ على قائد سيارة نقل دهست شخصين في كرداسة

كتب : صابر المحلاوي

12:15 م 21/12/2025

قوات الشرطة - ارشيفية

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بمركز شرطة كرداسة، اليوم الأحد، بالتحفظ على قائد سيارة نقل، بعد تورطه في حادث مأساوي أسفر عن وفاة شاب وإصابة آخر كانا يستقلان دراجة نارية بالمنطقة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ملابساتها ومعرفة التفاصيل، والتصريح بدفن جثة الضحية، والاستعلام عن حالة الشاب المصاب تمهيدًا للاستماع إلى أقواله.

كما كلّفت النيابة إدارة البحث الجنائي بفحص ملابسات الحادث، والتحقق من حالة السيارة وسائقها، وسرعة السير وقت وقوع التصادم، وتحديد ما إذا كان هناك أي مخالفة مرورية أو جنائية أدت إلى الحادث.

تلقت النيابة تقريرًا من الشرطة يفيد بمصرع أحد الشابين وإصابة الثاني بإصابات بالغة، حيث جرى نقل المصاب إلى المستشفى، ونقل جثمان المتوفى إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



