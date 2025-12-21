الكاوتش انفجر والعربية انقلبت.. النيابة تحقق في إصابة 7 أشخاص بالهرم

تجري النيابة العامة بالهرم، اليوم الأحد، التحقيق في حادث تصادم سيارة ميكروباص أسفر عن إصابة 7 أشخاص بينهم طفلان، إثر انقلاب السيارة نتيجة انفجار الإطار الأمامي أثناء سيرها على الطريق.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ملابساتها ومعرفة التفاصيل، والاستعلام عن حالة المصابين تمهيدًا للاستماع إلى أقوالهم.

وأفاد تقرير الحادث أن المصابين تعرضوا لكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما تم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى مساعد الوزير لأمن الجيزة، اللواء محمد مجدي أبو شميلة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بدائرة قسم الهرم.

وعلى الفور، أمر العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث الهرم، والرائد أحمد عبادة، معاون المباحث، والقوة المرافقة لهما، بالتوجه سريعًا إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال، تبين أن سيارة الميكروباص، بقيادة سائق يبلغ 50 سنة، انفجر الإطار الأمامي لها، مما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق، وإصابة طفلين و5 أشخاص آخرين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتولت النيابة التحقيق.

اقرأ أيضا:

زوجي دمرني بفيديو .."سماح": بعت بنتي مقابل تذكرة آيس |نص تحقيقات

قرار جديد من النيابة بشأن والدة شيماء جمال في واقعة التهديد

"الفرحة ماكملتش".. تفاصيل محاولة انتحار مروعة أمام فرع البرنس الجديد بالشيخ زايد