تنفيذ 73 ألف حكمًا قضائيًا وضبط 167 سلاحًا ناريًا خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في إطار فرض السيطرة الأمنية ومواجهة صور الخروج على القانون.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن تحقيق نتائج أمنية واسعة، حيث نجحت في ضبط عدد كبير من القضايا والضبطيات بمختلف القطاعات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في مجال المواد المخدرة من ضبط 412 قضية جلب مواد مخدرة، بإجمالي 447 متهمًا، وضبطت كميات متنوعة تجاوزت 202 كجم حشيش، و42 كجم هيدرو، و27 كجم بانجو، و12 كجم هيروين، و8 كجم إستروكس، و6 كجم شابو، و6 كجم آيس، ونحو 4 كجم بودر، إلى جانب كميات من فرجينيا وفودو، وضبط 2122 قرصًا مخدرًا.

ونجحت الحملات في مجال الأسلحة في ضبط 167 قطعة سلاح ناري بحوزة 151 متهمًا، شملت 9 بنادق آلية، و28 بندقية خرطوش، و4 طبنجات، و126 فرد خرطوش، و255 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و10 خزائن ذخيرة، فضلًا عن ضبط 286 قطعة سلاح أبيض.

وفي تنفيذ الأحكام، نفذت أجهزة الأمن 73417 حكمًا قضائيًا متنوعًا، من بينها 310 أحكام جنايات، و23809 أحكام حبس جزئي، و4252 حبس مستأنف، و34032 غرامة، و11014 مخالفة، كما ضبطت 8 متهمين هاربين، و23 متهمًا من القائمين بأعمال البلطجة، و260 دراجة نارية مخالفة.

وفي المجال المروري، ضبطت الحملات 25897 مخالفة مرورية متنوعة، وفحصت 65 سائقًا على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 14 حالة.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع، مع استمرار الحملات الأمنية لضبط الأمن وتحقيق الانضباط.

