كتبت- ميريت نادي:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 21-12-2025، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.62 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء وللبيع.

بنك مصر: 12.62 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء و للبيع.

بنك القاهرة: 12.62 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء وللبيع.

بنك الإسكندرية: 12.65 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء وللبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.64 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.