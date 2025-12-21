سعر الريال السعودي ينخفض في 5 بنوك اليوم
كتبت- ميريت نادي:
انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 21-12-2025، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 12.62 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء وللبيع.
بنك مصر: 12.62 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء و للبيع.
بنك القاهرة: 12.62 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء وللبيع.
بنك الإسكندرية: 12.65 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء وللبيع.
البنك التجاري الدولي: 12.64 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.