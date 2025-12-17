انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 17-12-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.58 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.65 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.88 جنيه للشراء، و12.92 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 124.37 جنيه للشراء، و125.94 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء وللبيع.

سعر الريال القطري: 12.02 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و13 جنيهًا للبيع، بتراجع 5 قروش.

سعر الدينار الأردني: 66.33 جنيه للشراء، و67.02 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 153.88 جنيه للشراء، بتراجع 11 قرشًا، و154.93 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.