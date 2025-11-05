وقّع البنك الاهلي المصري والبنك التجاري الدولي – مصر (CIB) بصفتهما المرتبين الرئيسيين الأولين ومسوقي التمويل، عقد تمويل مشترك متوسط الأجل بقيمة 21.9 مليون دولار و255 مليون جنيه لصالح شركة "بيوردايف لصناعة المواد الكيماوية"، في خطوة تؤكد التزامهما بدعم التنمية الصناعية وتعزيز الإنتاج المحلي.

جاء التوقيع، وفق بيان للبنك التجاري الدولي اليوم، خلال احتفالية أقيمت بمقر وزارة قطاع الأعمال العام بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي، ومحمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وعصام العرجاني الرئيس التنفيذي لمجموعة العرجاني، و سها أبو ذكري رئيس مجموعة العلاقات المؤسسية والاستثمار المباشر بالبنك التجاري الدولي الى جانب قيادات الوزارة والبنكين والشركة.

تم توقيع العقد بين شركة بيوراديف لإنتاج الكيماويات (شركة المشروع) - التي تساهم فيها كل من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركة مصر لصناعات الكيماويات، ومن القطاع الخاص شركة كادينس للطاقة - وبين تحالف مصرفي يضم البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي، اللذان يقدمان تمويلا بقيمة 21.8 مليون دولار و255 مليون جنيه مصري. ما يمثل 70.6% من التكلفة الاستثمارية للمشروع.

ويهدف المشروع - الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 39 مليون دولار- إلى إنتاج 10 آلاف طن من أقراص وحبيبات الكلور (TCCA) و10 آلاف طن من حمض السيانورك، والتي تُستخدم في تطهير حمامات السباحة ومعالجة المياه والتعقيم، إضافة إلى التطبيقات الصناعية في معالجة الورق والمنسوجات.

كما يساهم المشروع في إنتاج 18 ألف طن من مادة كبريتات الأمونيوم اللامائية، والتي تُعد سمادًا زراعيًا عالي الجودة، بما يدعم الإنتاج الزراعي الوطني.

وقد وقع العقد عن شركة بيوردايف، المهندس طارق جلال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وأحمد جلال عضو مجلس الإدارة (ممثلين عن شركة كادينس للطاقة).

أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن المشروع يُعد المشروع الأول من نوعه في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، بما يسهم في تعزيز موقع مصر في صناعة الكيماويات على المستويين الإقليمي والدولي، ويمثل نموذجا ناجحا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويأتي في إطار استراتيجية الوزارة وشركاتها التابعة لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ودعم الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية عالميا وتعظيم الصادرات وخفض فاتورة الاستيراد.

وأوضح أن المشروع يعتبر أيضا أحد المشروعات الاقتصادية المحورية التي تحقق التوطين الصناعي وتعزز الموارد من العملة الأجنبية حيث من المقرر توجيه غالبية إنتاجه للتصدير، خاصة أن المواد الخام الرئيسية للمصنع يتم الحصول عليها من منشآت قائمة في مصر، وذلك تماشيا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

ومن جانبه أكد محمد الاتربي ان هذا التمويل يأتي تأكيداً على دور البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي – مصر سي أي بي (CIB) الريادي في دعم المشروعات الصناعية الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، خاصة ان مشروع 'بيوردايف' يمثل نموذجاً متميزاً للتوطين الصناعي ويعتمد على أحدث التقنيات العالمية الصديقة للبيئة، ويعكس هذا المشروع الدور الفعال لكل من البنكين واستراتيجيتهما المشتركة في دعم المشروعات الصناعية الوطنية الكبرى.

وأضاف الاتربي أن هذا المشروع لا يساهم فقط في سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، بل يفتح آفاقاً واعدة للتصدير ويعزز قدرة مصر التنافسية في الأسواق الدولية، مما ينعكس إيجاباً على تدفقات العملة الأجنبية وخلق فرص عمل نوعية مؤكدا على التزام البنكين بمواصلة دعم القطاعات الإنتاجية الحيوية ومرافقة المستثمرين في رحلتهم نحو النمو والتوسع..

وفي هذا الإطار، صرّح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي – مصر سي أي بي (CIB) أن تمويل مشروع بيوردايف يعكس الدور المحوري لكل من البنك التجاري الدولي – مصر سي أي بي والبنك الأهلي المصري في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاستثمارات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وترسيخ مكانة البنكان كشريك مالي واستراتيجي في دفع عجلة التصنيع المحلي، ومساهمتهما في بناء بنية إنتاجية متطورة تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي، وفتح آفاق جديدة للتصدير والنمو المستدام في السوق المصري وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 نحو اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة.

وقال الدكتور مجدي جلال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة كادينس للطاقة إن المشروع يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط ويعزز القيمة المضافة للمواد الخام مثل الكلور والصودا الكاوية، كما يمثل المشروع نموذجا متميزا لتوجهات الدولة من حيث تعاون القطاع العام والقطاع الخاص.