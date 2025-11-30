بلغت 104%.. فوائد الدين تتخطى إيرادات مصر بأول 4 أشهر من العام المالي

ارتفعت مدفوعات أعباء الفوائد بنحو 54% خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي على أساس سنوي إلى نحو899.11 مليار جنيه.

وبحسب التقرير الشهري لوزارة المالية، فإن فوائد الدين التهمت جميع إيرادات الموازنة العامة للدولة خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي، متجاوزة إجمالي الإيرادات بنحو 104%.

وأكد التقرير أن جهود وزارة المالية تستمر بتحسين أعباء مدفوعات الفوائد بالإضافة لتنويع مصادر التمويل من خلال حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية.