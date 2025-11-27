بروتوكول بين بنك QNB وطب الأسنان بجامعة للتعاون في الذكاء الاصطناعي

وقّع بنك QNB مصر بروتوكول تعاون بقيمة 1.5 مليون جنيه لدعم كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة في تجهيز معمل الرؤية الحاسوبية المدعوم بالذكاء الاصطناعي داخل الكلية.

ويأتي هذا التعاون تأكيداً على دور البنك في دعم البحث العلمي والابتكار كركائز أساسية لبناء مجتمع معرفي مستدام يقوم على الإبداع والريادة العلمية، وفق بيان اليوم.

وقام بتوقيع البروتوكول محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، والدكتورة جيرالدين أحمد، عميد كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، بحضور نخبة من المسؤولين من الجانبين.

وتؤكد هذه المبادرة التزام البنك بتحقيق أثر مستدام في المجتمع تماشياً مع رؤية مجموعة QNB بإثراء حياة عملائها وأصحاب المصلحة عبر شبكتها الدولية.

كما تأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهوده في مجال الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، تحقيقاً لرؤية مصر الوطنية 2030.

وتنفيذاً لهذه الاتفاقية، سيتم إنشاء معمل متكامل يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل الصور وتشخيص الحالات، بما يتيح تدريب طلاب الكلية على أحدث التقنيات العالمية ويُساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى.



كما يُعد هذا المشروع خطوة نوعية نحو دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم الطبي، بما يواكب التطور السريع في أساليب التشخيص والعلاج، ويساعد في تأهيل أجيال جديدة من الأطباء والباحثين القادرين على المنافسة محليًا ودوليًا.