الجنيه يبدد مكاسبه ويواصل التراجع أمام الدولار في أول تعاملات الأسبوع

عمق سعر الجنيه من خسائره مقابل الدولار في أول تعاملات الأسبوع اليوم الأحد ليهبط مجددا بنحو 12 و13 قرشًا، بمنتصف تعاملات الأحد 23-11-2025، مقارنة بمستواه ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على مواقع 5 بنوك.

خلال آخر 3 أيام من الأسبوع الماضي اتجهت العملة المصرية إلى مسار هبوطي مقابل الدولار لتفقد نحو 27 قرشا من قيمها بنهاية تعاملات الخميس. رغم استمرار هبوط سعر الجنيه المصري لا يزال أقل من مستوى 48 جنيها وهو أعلى مستوى وصل له منذ عام.

أسعار الجنيه مقابل الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، تراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، انخفض 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، تراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، انخفض 12 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، هبط 12 قرشًا للشراء والبيع.