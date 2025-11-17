قال إيهاب نصر، مساعد وكيل محافظ البنك المركزي المصري إن خدمات ترميز البطاقات (Tokenization) تشهد نموًا سريعًا.

وتوقع خلال كلمته في مؤتمر بافكس للمدفوعات والبنوك الرقمية والشمول المالية اليوم أن تصل قيمة خدمات ترميز البطاقات إلى 79 مليون معاملة بقيمة 63.7 مليار جنيه بنهاية العام.

وأكد نصر أن إطلاق الخدمة على أجهزة Android خلال العام الجاري سيضاعف هذه الأرقام بعد نجاح التجربة على نظام iOS.

وبحسب نصر "نحن لا نهدف فقط إلى إطلاق أنظمة جديدة، بل إلى بناء منظومة رقمية آمنة وموثوقة تُعزز من الشمول المالي وتُسهّل حياة المواطن اليومية."

وأضاف: "الابتكار في الخدمات مثل SoftPOS أتاح لأصحاب المشروعات الصغيرة والمهن الحرة قبول المدفوعات عبر الهاتف المحمول مباشرة، وهو ما يُسهم في دمج شرائح جديدة في الاقتصاد الرسمي ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر".