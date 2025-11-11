بزيادة 33.4%.. بنك البركة يربح 2.97 مليار جنيه في 9 أشهر

ارتفع صافي أرباح بنك البركة مصر بنسبة 33.4% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 2.97 مليار جنيه بفضل الأداء القوي في الأنشطة التشغيلية، وفقا ما ذكره البنك في بيانه اليوم.

وارتفع صافي الدخل من العائد للبنك 25.8% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي إلى 5.51 مليار جنيه فيما سجل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات والإيرادات الأخرى نموًا ملحوظًا بنسبة 34.5% في نفس الفترة المقارنة إلى 1.005 مليار جنيه.

ويمثل صافي الدخل من العائد والأتعاب والعمولات والإيرادات الأخرى 15.42% من إجمالي الإيرادات التشغيلية التي بلغت 6.52 مليار جنيه بزيادة 27.1%.

وزادت محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء ببنك البركة بنحو17.7% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي إلى 71.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، بزيادة قدرها 10.7 مليار جنيه.

وفي المقابل، ارتفعت ودائع العملاء 11.3% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي إلى 118.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، وبزيادة قدرها 12 مليار جنيه، ما يعكس الثقة المتنامية في البنك، هذا إلى جانب تطور نسبة التمويلات إلى الودائع والتى بلغت 60.2% بنهاية سبتمبر 2025 .

قال حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة – مصر، "تؤكد نتائجنا لهذا الربع نجاح البنك في تحقيق توازن فعّال بين الأداء التشغيلي المتميز والالتزام بالمنهجية المصرفية الإسلامية القائمة على أحكام الشريعة الإسلامية المصرفية".

وأوضح "لقد اتبعنا نهجًا استراتيجيًا واضحًا ركّز على النمو المنضبط والتوسع المدروس في مجالات التمويل والخدمات، بما عزّز مركزنا المالي وزاد من ثقة عملائنا وشركائنا. وتمثل هذه المؤشرات دليلًا واضحًا على قوة البنك واستمرارية مساره نحو ترسيخ مكانته بين أبرز البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري."

وأضاف حجازي:" هذا الأداء القوي يأتي متسقًا مع الخطوات الاستراتيجية التي يتخذها البنك لتوسيع نطاق أنشطته وتعزيز حضوره في السوق، حيث أعلنا مؤخرًا عن استحواذنا الكامل على شركة "أملاك للتمويل – مصر" من شركة "أملاك للتمويل" الإماراتية، في خطوة تعكس التزام البنك بتعميق وجوده في مجالات التمويل العقاري والأنشطة المالية غير المصرفية."

وأشار إلى أن البنك يتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وتوسيع نطاق خدماتنا بما يواكب تطلعات العملاء ويسهم في تطوير المنظومة المصرفية كما سيواصل دعم المشروعات الإنتاجية والمبادرات التنموية التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.