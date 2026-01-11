المركزي: المعدل السنوي للتضخم الأساسي يتراجع إلى 11.8% في ديسمبر

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المركزي المصري تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 11.8% في ديسمبر 2025 مقابل 12.5% في نوفمبر 2025.

وبحسب بيان المركزي اليوم، فإن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده المركزي تراجع إلى 0.2% في ديسمبر 2025 مقابل 0.9% في ديسمبر 2024 و0.8% في نوفمبر 2025.

استقر معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر عند 12.3% في ديسمبر 2025، وهو معدل مماثل لنظيره في نوفمبر 2025، وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس.

يستهدف البنك المركزي خفض متوسط معدل التضخم بين 5 و9% خلال الربع الرابع من العام الحالي على أن يتراجع إلى 3% و7% خلال الربع الرابع في 2028.