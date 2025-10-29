الأسواق العالمية تترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بحسم الفائدة خلال ساعات



تترقب الأسواق العالمية اليوم قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي- البنك المركزي الأمريكي- بحسم سعر الفائدة على الدولار في سابع اجتماع له وقبل الأخير خلال 2025 وسط توقعات بخفض العائد 0.25% للمرة الثانية على التوالي.

كان الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة بنسبة 0.25% في آخر اجتماع له لأول مرة منذ 2025 إلى 4% و4.25% بعد تباطؤ معدل التضخم.

ويأتي ذلك في وقت يضغط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي وأعضاء مجلس إدارته بخفض سعر الفائدة بهدف تقليل تكلفة مدفوعات الدين على الحكومة الأمريكية.



وهدد ترامب مرارا بإقالة جيروم باول الذي يتمتع بحصانة دستورية ضد قرارات الرئيس بإقالته أكثر من مرة في حال تمسكه بعدم خفض الفائدة.

قرار خفض الفائدة يكون في يد البنوك المركزية ويخضع إلى اعتبارات عديدة منها السيطرة على الضغوط التضخمية أي كبح زيادة أسعار السلع والخدمات الذي يعد أهم هدف للبنوك المركزية.



عادة قرار الفيدرالي الأمريكي يؤثر على قرارات البنوك المركزية والأسواق العالمية باعتبار أمريكا أكبر قوة اقتصادية في العالم.