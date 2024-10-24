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بنك مصر يرفع العائد على حسابات التوفير بالدولار

05:01 م الخميس 24 أكتوبر 2024

بنك مصر

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كتبت- منال المصري:

قرر بنك مصر رفع سعر العائد على حسابات التوفير بالدولار بداية من الشهر الجاري، وفق بيانات أسعار العائد المنشورة على موقعه الإلكتروني.

وجاء قرار بنك مصر بعد أن خفض مطلع الشهر الجاري سعر العائد 0.5% على شهادتي الادخار بالدولار للعائد الثابت.

ويتباين سعر العائد على حسابات التوفير في بنك مصر وفق شريحة كل حساب، ودورية صرف العائد شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي.

أنواع الشرائح على حساب التوفير بالدولار ببنك مصر.

الشريحة الأولى من 100 إلى 5 آلاف دولار: يتراوح العائد السنوي بين 2.246% إلى 2.606%.

الشريحة الثانية من 5 آلاف دولار إلى 50 ألف دولار: يتراوح العائد السنوي بين 2.356% إلى 2.706%.

الشريحة الثالثة من 50 ألف إلى 250 ألف دولار: يتراوح العائد السنوي بين 2.456% إلى 2.806%.

الشريحة الرابعة من 250 ألف إلى 500 ألف دولار: يتراوح العائد السنوي بين 2.556% إلى 2.906%.

الشريحة الخامسة أكثر من 500 ألف دولار: يتراوح العائد السنوي بين 2.654% إلى 3.006%.

بنك مصر رفع العائد على حسابات التوفير حسابات التوفير بالدولار
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