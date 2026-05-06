انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6-5-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

لماذا انخفضت أسعار العملات اليوم؟

انخفضت أسعار العملات اليوم بعد تراجع الدولار بدعم دخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.99 جنيه للشراء، بتراجع 28 قرشًا، و14.06 جنيه للبيع، بتراجع 29 قرشًا.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.32 جنيه للشراء، و14.36 جنيه للبيع، بتراجع 29 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 137.5 جنيه للشراء، بتراجع 4.79 قرشًا، و139.95 جنيه للبيع، بتراجع 2.84 جنيه.

سعر الريال القطري: 13.36 جنيه للشراء، بتراجع 27 قرشًا، و14.47 جنيه للبيع، بتراجع 30 قرشًا.

سعر الدينار الأردني: 73.43 جنيه للشراء، بتراجع 1.49 جنيه، و74.53 جنيه للبيع، بتراجع 1.51 جنيه.

سعر الدينار الكويتي: 167.02 جنيه للشراء، بتراجع 3.31 جنيه، و172.31 جنيه للبيع، بتراجع 3.4 جنيه.