أكدت وسائل إعلام في بنجلاديش، وصول أول ناقلة تحمل النفط الخام إلى البلاد منذ اندلاع الأزمة في الشرق الأوسط.

قالت صحيفة "ديلي ستار"، إن الناقلة "إم.تي نينيميا" التي تحمل نحو 100 ألف طن من النفط من المملكة العربية السعودية، وصلت إلى ميناء تشاتوجرام.

ووفقًا للصحيفة، توقفت عمليات تسليم النفط الخام إلى بنجلاديش من منتصف فبراير إلى أبريل، مما أدى عمليًا إلى شل العمليات في مصفاة التكرير المحلية.

وأضافت الصحيفة، أنه من المتوقع أن تستأنف المصفاة في تشاتوجرام عملياتها في 9 مايو.

كانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا في 28 فبراير ضربات على أهداف في إيران، مما أسفر عن أضرار ووقوع ضحايا مدنيين.

وفي 7 أبريل، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

وانتهت المحادثات اللاحقة في إسلام آباد دون نتائج حاسمة، ومدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف الأعمال العدائية لمنح إيران وقتًا لتقديم مقترح موحد.

وأدى التصعيد إلى توقف حركة الملاحة تقريبًا في مضيق هرمز، وهو مسار رئيسي لتوصيل النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، مما تسبب في ارتفاع أسعار الوقود.

كان ترامب قد أعلن مساء الأحد عن مشروع الحرية لمساعدة السفن العالقة في مضيق هرمز والتي تسعى لمغادرته.

وقال ترامب يوم الثلاثاء، إنه قرر تعليق العملية لفترة قصيرة من الزمن لمعرفة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران، وفقا لروسيا اليوم.