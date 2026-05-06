البنوك تغلق أبوابها غدا الخميس لهذا السبب

كتب : منال المصري

10:06 م 06/05/2026 تعديل في 10:39 م

البنك المركزي

تغلق البنوك جميع فروعها أمام الجمهور غدا الخميس بمناسبة عيد العمال، وذلك وفقا لتعليمات البنك المركزي المصري.

كان البنك المركزي قد قرر تعطيل العمل بالبنوك يوم الخميس، على أن تستأنف الأعمال يوم الأحد وفق المواعيد الرسمية.

مواعيد عمل البنوك

وتفتح البنوك أبوابها للجمهور من الساعة 8:30 صباحا حتى 3 ظهرا، من الأحد إلى الخميس، باستثناء العطلات الرسمية، فيما تفتح أبوابها للموظفين من الساعة 8 صباحا إلى 4 عصرا.
عدد فروع البنوك

ويضم القطاع المصرفي 36 بنكًا خاضعًا لرقابة البنك المركزي، بعدد فروع يتجاوز 5 آلاف فرع منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

عمل الخدمات الرقمية بكفاءة

وأكد البنك المركزي ضرورة استمرار كفاءة عمل جميع خدمات الدفع الإلكتروني، لضمان إتاحة خدمات السحب والإيداع والتحويلات على مدار اليوم.

وتعد الخدمات المصرفية الرقمية الوسيلة الأساسية لتواصل البنوك مع عملائها خلال الإجازات، ومن أبرزها خدمات ماكينات الصراف الآلي (ATM) الإنترنت البنكي، والموبايل البنكي، والمحافظ الذكية، وخدمة إنستاباي للتحويلات اللحظية.

