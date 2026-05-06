البنك المركزي: التضخم الأساسي يتراجع إلى 13.8% في أبريل

تباطأ معدل التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي المصري إلى 13.8% في أبريل 2026 مقابل 14% في مارس 2026.

بحسب بيان للبنك المركزي المصري اليوم، فإن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، تراجع إلى 1.1% في أبريل 2026 مقابل 1.2% في أبريل 2025 و2% في مارس 2026.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم تراجع معدل التضخم على مستوى مدن مصر إلى 14.9% في أبريل 2026 مقابل 15.2% في مارس 2026.