خطفت الفنانة سارة سلامة الأنظار عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، بعدما نشرت مجموعة صور جديدة من زيارتها إلى روما، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة باللون الأسود أبرزت رشاقتها وأنوثتها، في أجواء ليلية ساحرة.

وظهرت سارة في الصور أمام معلم الكولوسيوم الشهير، أحد أبرز المعالم التاريخية في العالم، والذي يعد رمزًا للحضارة الرومانية ووجهة سياحية رئيسية يقصدها ملايين الزوار سنويًا.

تفاصيل إطلالة وصور سارة سلامة

وحرصت سارة على الظهور بإطلالة بسيطة لكنها لافتة، حيث ارتدت فستانًا أسود ضيقًا، والتقاط صورًا مميزة مع الإضاءة الذهبية التي تميز المكان ليلًا في معلم الكولوسيوم.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور، حيث انهالت التعليقات التي أشادت بجمال سارة وأناقتها، ووصفها البعض بـ"أيقونة الجمال" و"ملكة الإطلالات"، و"نجمة النجوم".

أحدث أعمال سارة سلامة

شاركت سارة سلامة ببطولة مسلسل "نقطة سوداء"، بطولة كل من أحمد فهمي، ناهد السباعي، وفاء عامر، تأليف أمين جمال ومينا بباوي، إخراج محمد أسامة.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول رضوى التي تضع مع شقيقها صلاح خطة شيطانية للانتقام من عائلة السيوفي وإمبراطوريتها.

