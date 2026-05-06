

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة سيدة من سرقة سيارة ميكروباص حديثة الشراء أثناء توقفها بميدان رمسيس بالقاهرة.

استغاثة السيدة جاءت بعد ساعات قليلة من شرائها السيارة، وسرقتها في دائرة قسم الأزبكية بالقاهرة.

تفاصيل سرقة سيارة من ميدان رمسيس

بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 من الشهر الجاري، ورد بلاغ لقسم شرطة الأزبكية من شقيق القائمة على النشر، يفيد باكتشاف سرقة سيارة ميكروباص حال ركنها بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل مقيم بمحافظة الجيزة، وبحوزته السيارة المستولى عليها.

بمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة باستخدام أسلوب المفتاح المصطنع، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.