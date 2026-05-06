انخفض في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

01:14 م 06/05/2026

سعر الريال السعودي

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6-5-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفض سعر الريال السعودي اليوم؟

انخفض سعر الريال السعودي اليوم بعد انخفاض سعر الدولار مدعوما بدخول مستثمرين أجانب في أدوات الدين المصرية "أذون الخزانة المحلية"، ما أدى إلى زيادة المعروض من العملة الأجنبية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 14.05 جنيه للشراء، بتراجع 21 قرشًا، و14.12 جنيه للبيع، بتراجع 22 قرشًا.

بنك مصر: 14.05 جنيه للشراء، بتراجع 20 قرشًا، و14.12 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا.

بنك القاهرة: 14.02 جنيه للشراء، بتراجع 26 قرشًا، و14.09 جنيه للبيع، بتراجع 27 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 13.99 جنيه للشراء، و14.09 جنيه للبيع، بتراجع 25 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 14.1 جنيه للشراء، و14.15 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا للشراء والبيع.

