شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين ومديرية الطب البيطري، حملة مكبرة استهدفت المنشآت الغذائية، وذلك في إطار جهود التصدي لكافة صور الغش التجاري حفاظًا على صحة المواطنين.

ضبط غير صالحة للاستهلاك الآدمي

واستهدفت حملة منشأة غير مرخصة لتصنيع اللحوم، وتبين حيازتها كميات كبيرة من اللحوم ومشتقاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومنتهية الصلاحية، ودون بيانات، ويظهر عليها تغير واضح في الخواص الطبيعية.

خطر جسيم على صحة المواطنين

وكشفت أعمال التفتيش من التموين عن استخدام خامات فاسدة وإعادة تدويرها وطرحها بالأسواق، في مخالفة صريحة للقوانين، وتمثل خطرًا جسيمًا على صحة المواطنين.

التحفظ على 11 طن مصنعات لحوم

وتحفظت مديرية التموين على كمية من مصنعات اللحوم تشمل 3600 كيلو جرام لحوم مفروم و"برجر" و250 كيلو جرام "سجق" و2000 كيلو جرام قوانص دواجن منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط 4400 كيلو جرام دهون بها تغير في الخواص الطبيعية و80 كيلو جرام بسطرمة و1300 كيلو جرام أمعاء بقري متغيرة في الخواص الطبيعية، فيما جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

محافظ الإسكندرية: لا تهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين

ومن جانبه، أشار المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، إلى استمرار الحملات التموينية والرقابية المكثفة بجميع أنحاء المحافظة، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا استمرار التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة المعنية لإحكام السيطرة على الأسواق.