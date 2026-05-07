كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، غموض واقعة مقتل سيدة متأثرة بإصابتها بطعنة بسلاح أبيض داخل مسكنها بقرية بيت خلاف التابعة لمركز جرجا، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها.

تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بمصرع سيدة داخل منزلها بدائرة مركز جرجا.

تفاصيل البلاغ

تبين مصرع "سهام. خ" 38 عامًا، وتقيم بقرية بيت خلاف التابعة لمجلس قروي بيت داود، إثر إصابتها بطعنة نافذة بسكين داخل مسكنها، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى جرجا العام تحت تصرف جهات التحقيق.



وأسفرت التحريات عن أن مرتكب الواقعة هو زوجها المدعو "س. ع" 40 عامًا، عامل، وذلك على خلفية خلافات أسرية نشبت بينهما، وتم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.