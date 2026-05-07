تستعد Lenovo لإطلاق حاسبها اللوحي الجديد الذي حصل على مواصفات وميزات تجعله من أفضل الأجهزة المحمولة لمحبي ألعاب الفيديو الإلكترونية.

207/129/7.6 ملم، وزنه 360 ج، وحصل على منظومة تبريد خاصة تجعل أداءه مستقرا أثناء تشغيل ألعاب الفيديو لفترات طويلة.

يتميز الجهاز أيضا بشاشة IPS بمقاس 8.8 بوصة، بدقة 3K، ومعدل تحديث يصل إلى 165 هيرتز، ما يجعلها من أفضل شاشات الحواسب اللوحية من حيث الأداء.

يعمل الحاسب بنظام "أندرويد-16"، ويتميز بأداء عال وسرعة بمعالجة البيانات بفضل معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 ، وذواكر الوصول العشوائي LPDDR5X-10667 التي جاءت بسعة 16 جيجابايت، وذاكرة تخزينه الداخلية بسعة 512 جيجابايت.

دعمت Lenovo هذا الجهاز أيضا بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابيكسل أيضا، ومنفذي USB-C ليتمكن المستخدم من شحنه ووصله بعدة أجهزة أو شاشات في آن واحد.

كما حصل الحاسب على شرائح موديم تمكنه من العمل مع شبكات Wi-Fi 7 و Bluetooth 6.0، وزوّد ببطارية بسعة 9000 ميلي أمبير، وفقا لروسيا اليوم.