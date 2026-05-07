إعلان

Lenovo تُطلق أفضل الحواسب لمحبي ألعاب الفيديو.. ما مميزاته ومواصفاته؟

كتب : وكالات

07:06 ص 07/05/2026 تعديل في 07:08 ص

Lenovo

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تستعد Lenovo لإطلاق حاسبها اللوحي الجديد الذي حصل على مواصفات وميزات تجعله من أفضل الأجهزة المحمولة لمحبي ألعاب الفيديو الإلكترونية.

207/129/7.6 ملم، وزنه 360 ج، وحصل على منظومة تبريد خاصة تجعل أداءه مستقرا أثناء تشغيل ألعاب الفيديو لفترات طويلة.

يتميز الجهاز أيضا بشاشة IPS بمقاس 8.8 بوصة، بدقة 3K، ومعدل تحديث يصل إلى 165 هيرتز، ما يجعلها من أفضل شاشات الحواسب اللوحية من حيث الأداء.

يعمل الحاسب بنظام "أندرويد-16"، ويتميز بأداء عال وسرعة بمعالجة البيانات بفضل معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 ، وذواكر الوصول العشوائي LPDDR5X-10667 التي جاءت بسعة 16 جيجابايت، وذاكرة تخزينه الداخلية بسعة 512 جيجابايت.

دعمت Lenovo هذا الجهاز أيضا بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابيكسل أيضا، ومنفذي USB-C ليتمكن المستخدم من شحنه ووصله بعدة أجهزة أو شاشات في آن واحد.

كما حصل الحاسب على شرائح موديم تمكنه من العمل مع شبكات Wi-Fi 7 و Bluetooth 6.0، وزوّد ببطارية بسعة 9000 ميلي أمبير، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

lenovo أفضل الحواسب ألعاب الفيديو الإلكترونية شركة لينوفو الأجهزة الحديثة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وآرسنال
رياضة عربية وعالمية

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وآرسنال
باعوا "مياه حنفية" على أنها زمزم.. تفاصيل ضبط مخزن "بئر سلم" بالدقهلية
أخبار المحافظات

باعوا "مياه حنفية" على أنها زمزم.. تفاصيل ضبط مخزن "بئر سلم" بالدقهلية
روايتان لأزمة واحدة.. ماذا دار في لقاء وزير الصحة ونواب بـ"البرلمان والشيوخ"؟
أخبار مصر

روايتان لأزمة واحدة.. ماذا دار في لقاء وزير الصحة ونواب بـ"البرلمان والشيوخ"؟
Lenovo تُطلق أفضل الحواسب لمحبي ألعاب الفيديو.. ما مميزاته ومواصفاته؟
أخبار و تقارير

Lenovo تُطلق أفضل الحواسب لمحبي ألعاب الفيديو.. ما مميزاته ومواصفاته؟
الأمر لا يستحق العناء.. محكمة أمريكية تنشر رسالة انتحار محتملة لـ جيفري
شئون عربية و دولية

الأمر لا يستحق العناء.. محكمة أمريكية تنشر رسالة انتحار محتملة لـ جيفري

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بحضور نجوم الفن.. 25 صورة من جنازة الفنان هاني شاكر
كل ما تريد معرفته عن زيادة أسعار الإنترنت والمحمول (تغطية خاصة)
30 ألف وحدة "بدون مقدم".. رئيس الوزراء يكشف تفاصيل جديدة بشأن شقق الإيجار التمليكي