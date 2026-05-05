سعر اليورو يرتفع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : ميريت نادي

12:26 م 05/05/2026

ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 5-5-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا ارتفعت أسعار اليورو اليوم؟

ارتفع سعر اليورو اليوم مدعوما بخروج مستثمرين أجانب من أدوات الدين المصرية "أذون الخزانة المحلية"، ما أدى إلى تراجع المعروض من العملة الأجنبية وزيادة الضغوط على الجنيه.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 62.74 جنيه للشراء، بزيادة 23 قرشًا، و62.95 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.

بنك مصر: 62.74 جنيه للشراء، بزيادة 21 قرشًا، و62.95 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش.

بنك القاهرة: 62.65 جنيه للشراء، بزيادة 11 قرشًا، و62.87 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

بنك الإسكندرية: 62.7 جنيه للشراء، بزيادة 20 قرشًا، و62.92 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.

البنك التجاري الدولي: 62.64 جنيه للشراء، بزيادة 16 قرشًا، و62.88 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.

