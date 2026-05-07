استئناف المفاوضات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا.. ما القصة؟

كتب : وكالات

07:15 ص 07/05/2026

الاتحاد الأوروبي- أرشيفية

يستأنف مشرعو وحكومات الاتحاد الأوروبي محادثاتهم في 19 مايو بعد فشلهم في التوصل إلى اتفاق حول اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

قال بيرند لانجه، رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس: "لقد اختتمنا للتو جولة ثانية بناءة من المحادثات الثلاثية، التي حققنا خلالها تقدما جيدا بشأن مسألة آلية الحماية ومراجعة وتقييم اللائحة الرئيسية، لكن لا يزال أمامنا طريق يجب قطعه".

وأضاف لانجه، أن المفاوضين سيواصلون العمل بسرعة ومسؤولية على مقترحي التشريع، مشيرا إلى أن الجولة التالية من المحادثات ستعقد في 19 مايو في ستراسبورغ.

قال: "نحن لا نزال أكثر التزاما من أي وقت مضى بالمضي قدما والدفاع عن تفويض البرلمان، وذلك من أجل توفير ضمانات إضافية ستعود بالنفع على المواطنين والشركات في كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".

وتأتي أحدث المحادثات بعد أن ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاتحاد الأوروبي للمضي قدما في تنفيذ اتفاق التجارة الذي تم إبرامه في يوليو 2025، قائلا إنه سيقوم برفع الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات من 15% إلى 25%.

وأكد لانجه، أن المفاوضات ستجرى في ظل احترام كامل لمعاييرنا الديمقراطية وإجراءاتنا وجداولنا الزمنية، وفقا لروسيا اليوم.

"إيه اللي حصل في كلية البنات؟".. تساؤلات تثير الجدل على صفحة "التعليم العالي"
