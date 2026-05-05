ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 5-5-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا ارتفع سعر الريال السعودي اليوم؟

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم مدعوما بخروج مستثمرين أجانب من أدوات الدين المصرية "أذون الخزانة المحلية"، ما أدى إلى تراجع المعروض من العملة الأجنبية وزيادة الضغوط على الجنيه.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 14.26 جنيه للشراء، و14.34 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 14.25 جنيه للشراء، و14.33 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 14.28 جنيه للشراء، و14.36 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 14.24 جنيه للشراء، و14.34 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 14.29 جنيه للشراء، و14.34 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.