إعلان

ارتفع في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

11:13 ص 05/05/2026

سعر الريال السعودي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 5-5-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا ارتفع سعر الريال السعودي اليوم؟

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم مدعوما بخروج مستثمرين أجانب من أدوات الدين المصرية "أذون الخزانة المحلية"، ما أدى إلى تراجع المعروض من العملة الأجنبية وزيادة الضغوط على الجنيه.

اقرأ أيضًا: سعر الدولار يقفز بشكل مفاجئ مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم.. لماذا؟

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 14.26 جنيه للشراء، و14.34 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 14.25 جنيه للشراء، و14.33 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 14.28 جنيه للشراء، و14.36 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 14.24 جنيه للشراء، و14.34 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 14.29 جنيه للشراء، و14.34 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري بنك مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري والقناة الناقلة
رياضة محلية

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري والقناة الناقلة

موعد مباريات اليوم في الدوري المصري 5 مايو 2025 والقنوات الناقلة
رياضة محلية

موعد مباريات اليوم في الدوري المصري 5 مايو 2025 والقنوات الناقلة
مشكلات صحية وأزمات مادية لهؤلاء الأبراج في مايو.. هل أنت منهم؟
علاقات

مشكلات صحية وأزمات مادية لهؤلاء الأبراج في مايو.. هل أنت منهم؟

خروج جرار قطار بضائع عن القضبان أمام مزلقان الشاملة ببني سويف (صور)
أخبار المحافظات

خروج جرار قطار بضائع عن القضبان أمام مزلقان الشاملة ببني سويف (صور)
إصابة 17 شخصًا في تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي بالإسماعيلية
أخبار المحافظات

إصابة 17 شخصًا في تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي بالإسماعيلية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مشروع قانون الأسرة الجديد.. مفاجآت ومواد تُطرح لأول مرة وردود الفعل (تغطية خاصة)