فجّر الاجتماع الأسبوعي للدكتور خالد عبدالغار، وزير الصحة والسكان بمقر الوزارة، مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ موجة من الجدل في الساعات الماضية، بعد حدوث تضارب في الروايات حول ما دار داخل القاعة، خاصة من نواب حضروا اجتماع الوزير.

وفي الوقت الذي تحدث فيه نواب عن مشادة كلامية حادة انتهت بمغادرة الوزير في أجواء مشحونة، خرجت مصادر بوزارة الصحة تنفي وجود أي أزمات أو خلافات، مؤكدة أن ما جرى لم يتجاوز كونه إجراء تنظيميا بسبب التكدس والازدحام.



"مصرواي" خلال السطور التالية، يكشف كواليس ما جرى في اجتماع وزير الصحة مع عدد من نواب البرلمان والشيوخ..

في البداية.. كشفت مصادر برلمانية ومسؤول بوزارة الصحة، تفاصيل الأزمة التي شهدها ديوان عام الوزارة خلال اجتماع وزير الصحة د. خالد عبدالغفار بعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأربعاء.

كواليس أزمة وزير الصحة مع عدد من النواب

وقالت مصادر برلمانية لـ"مصراوي"، إن الاجتماع الأسبوعي لوزير الصحة مع أعضاء مجلس الشيوخ، شهد خلافات واسعة بين الوزير والنواب، مما دفع الوزير لمغادرة قاعة الاجتماعات، مشيرة إلى أن الأزمة بدأت عندما اعترض النائبين طارق عبدالعزيز وأحمد الهواري، على طريقة تعامل الوزير مع النواب، الأمر الذي دفع الوزير لمغادرة القاعة، قائلًا: "أنا غلطان إني قابلتكم".

وأكدت المصادر، أن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ رفضوا طريقة تعامل الوزير مع ممثلي السلطة التشريعية، مطالبين بضرورة أن تقوم العلاقة بين الحكومة والبرلمان على التعاون المشترك من أجل خدمة المواطنين.

في المقابل، قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة، لمصراوي، إن "مغادرة الوزير للاجتماع لم يكن نتيجة توتر، وإنما بهدف استكماله في قاعة أكبر" وفق تعبيره.

وأشار إلى أن "عدد النواب الحاضرين للاجتماع كان كبيرًا مقارنة بسعة القاعة المخصصة، ما أدى إلى صعوبة استيعاب جميع المشاركين بشكل مناسب".

ومضى قائلًا: "الوزير فضل مغادرة القاعة بشكل مؤقت، للعمل على نقل الاجتماع إلى قاعة أخرى أكثر اتساعًا، تتيح استكمال المناقشات بشكل منظم يضمن مشاركة جميع النواب"، موضحا أن الاجتماع كان مخصصًا لمناقشة عدد من الملفات الصحية المهمة المتعلقة بخدمات المواطنين في مختلف الدوائر، مؤكدًا "حرص الوزارة على استمرار التنسيق مع البرلمان" وفق قوله.

التفاصيل الكاملة لأزمة وزير الصحة

بينما كشف النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ ، التفاصيل الكاملة لأزمة وزير الصحة، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والتي غادر الوزير على إثرها اجتماع عقده معهم.

وقال عبدالعزيز لـ"مصراوي"، إن الأزمة بدأت عندما حدث تكدس كبير في قاعة الاجتماعات، التي لا تسع أكثر من ٣٠ نائبا، وتواجد بها ما يقرب من ٥٠ نائب، الأمر الذي أحدث فوضى كبيرة مما دفعني لمعاتبة الوزير، وقلت له:"هذا الأمر لا يليق يا معالي الوزير".

واستطرد عضو مجلس الشيوخ، بأن وزير الصحة استنكر حديثي معه ورد قائلا: "من فعل الأمر الذي لا يليق انتم أم أنا"، ورديت عليه بقولي:"الخطأ مشترك من الوزير باعتبار أن المكان الذي يعقد فيه الاجتماع لا يليق، كما أن النواب أيضا جانبهم الصواب في التفافهم حولك، كما أنهم قبلوا على أنفسهم الجلوس في مثل تلك القاعة".

وأشار إلى أن الوزير لم يمهل نفسه برهة واحدة، وغادر القاعة بعد أن ألقى القلم والورقة التي كان يوقع عليها على الأرض، مضيفا:"ما حدث من الوزير استهزاء غير مبرر بأعضاء السلطة التشريعية، لا سيما أن القاعة المخصصة للاجتماع، غير مهيأة بالمرة حيث تقع في الدور الارضي في الوزارة، وتحتوي على ترابيزة بلاستيك واحدة بدلا من أن تكون قاعة اجتماعات تليق بنواب الشعب".

وطالب النائب طارق عبدالعزيز، باتخاذ أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، القنوات القانونية والرقابية لمحاسبة الوزير علي تصرفه مع النواب.

وأشار إلي أن وزارة الصحة تعاني من مشكلة حقيقة في تكليف الأطباء ، خاصة أن الوزارة تقوم بنقل اطباء الوجه البحرى، الي الوجه القبلي والعكس، لافتا إلي أن وزير الصحة كلف زوجين أحدهما بمطروح والآخر في الصعيد، متسائلا: كيف للزوحين أن يتعاموا مع أولادهم".

النائب أحمد الهواري: لقاء الوزير كان إيجابيا ومتعاونا مع النواب

من جهته، كشف النائب أحمد الهواري، عضو مجلس الشيوخ، حقيقة ما تم تداوله بشأن وجود أزمة أو خلاف خلال لقاء عدد من النواب بمجلسي النواب والشيوخ مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ، مؤكدا أنه عار تماما من الصحة، وأن اللقاء جاء في إطار التنسيق المستمر لمتابعة طلبات المواطنين والعمل على تيسير الإجراءات مع الوزارة.

وأضاف الهواري، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن كل ما حدث تواجد عدد كبير من النواب في توقيت واحد تسبب في حالة من التزاحم، وهو ما استدعى تنظيم آلية اللقاءات بشكل أفضل لضمان سرعة إنجاز الطلبات، مشيرا إلى أنه تم عرض هذا الأمر على الوزير الذي تفهم الأمر وقال الوزير بالنص"إنه مجهد جراء إرهاق فقط لا غير وليس لعدم الاجتماع مع النواب".

وأضاف عضور مجلس الشيوخ، أن اللقاء الذي عقد بمكتب الوزير حضره عدد من النواب من مختلف المحافظات نحو 70 نائبا، حيث جرى نقاش موسع حول سبل تحسين آليات التواصل وتسهيل تقديم الطلبات، بما يحقق الصالح العام ويمنع تكرار أي تكدس مستقبلي، لافتا إلى أن وزير الصحة، أبدى ترحيبه الكامل بكافة المقترحات، قائلا:" مفيش أي أزمة وكل ما يقال إن الوزير قال إنه غلطان إن جلس مع النواب لم يحدث".

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن وزير الصحة، وجه تعزيز قنوات الاتصال، خاصة على مستوى التواصل السياسي، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وإنجاز الملفات العالقة، موضحا أن اللقاء كان إيجابيا ومثمرا، في ظل الحضور الكبير من النواب في توقيت واحد، وهو ما أدى إلى حالة من الازدحام بالقاعة التي كان من المفترض أن يعقد فيها الاجتماع، ولعدم استبعاب القاعة العدد الكبير من الحضور، تم نقله إلى قاعة أكبر وهو أمر يخضع فقط إلى عملية التنظيم وليست مشكلة أو أزمة.

واختتم النائب تصريحاته لـ"مصراوي"، أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، استقبل نحو 70 نائبا ولم يعترض على ذلك كما أنه يرحب دائما بكافة مفترحات النواب، مؤكدا أن التنسيق مستمر مع وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة لخدمة المواطن.

وكيل لجنة التعليم بالبرلمان يعلق



وأوضح النائب لطفي شحاتة وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن ما تم تداوله حول الواقعة جاء على غير الحقيقة، وتم نقله بشكل خاطئ ومجتزأ، لا يعكس ما دار داخل اللقاء من تقدير واحترام متبادل بين الوزير والنواب.

كما أكد شحاتة، أن الدكتور خالد عبدالغفار، يُعد من أفضل وزراء الحكومة في التعاون الجاد والمستمر مع نواب البرلمان، سواء بمجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ويحرص دائمًا على فتح قنوات التواصل المباشر والاستجابة لكافة الطلبات، قائلا: "ما حدث من ازدحام خلال اللقاء كان نتيجة طبيعية للإقبال الكبير من النواب، حيث يحرص الوزير على مقابلة الجميع بنفسه، وقد وجّه بالفعل بجلوس النواب نظرًا لأن قاعة اللقاء لا تستوعب هذا العدد الكبير، في مشهد يعكس حجم الثقة والتقدير المتبادل، وليس كما أُسيء تصويره".

وأشار شحاتة، عبر الصحفة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الوزير وفريق عمله قاموا بمحاولات جادة لتنظيم اللقاء، إلا أن حرص النواب على عرض مطالب دوائرهم بشكل مباشر وسريع أدى إلى هذا التكدس، وهو ما يعكس حجم المسؤولية الملقاة على الجميع لخدمة المواطنين، مضيفا أن ما نُشر في هذا الشأن يحمل قدرًا من المغالطة وتصيد الأخطاء، ولا يمت للواقع بصلة، ويهدف إلى تشويه صورة نموذج ناجح في التعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية.

ووجه وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، الشكر إلى الدكتور خالد عبدالغفار على أدائه، وجهوده المتواصلة في خدمة المنظومة الصحية، وتعاونه المستمر مع ما يقرب من 900 نائب بمجلسي النواب والشيوخ.

