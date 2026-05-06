أعلن البنك الأهلي المصري عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة "إيدن لإدارة المنشآت"، إحدى الشركات التابعة لمجموعة حسن علام القابضة، لتأسيس شركة "إيدن ناشونال لإدارة المنشآت" المتخصصة في خدمات إدارة المرافق المتكاملة ضمن السوق المصرية، وذلك في إطار استراتيجية تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية.

عقب التوقيع، قال محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، في بيان اليوم إن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية في إطار توجه البنك الأهلي نحو التوسع في الاستثمارات المرتبطة بالقطاعات الحيوية والخدمات ذات القيمة المضافة، بما يعزز من دور البنك كمؤسسة وطنية رائدة تدعم الاقتصاد المصري.

وأكد أن البنك يؤمن بأن إدارة المرافق أصبحت عنصرًا أساسيًا في استدامة المشروعات وتعظيم كفاءة الأصول، ومن ثم فإن الشركة الجديدة ستوفر نموذجًا متطورًا يجمع بين الخبرة التشغيلية والقدرة المؤسسية والالتزام بأعلى معايير الجودة وتأتي هذه الخطوة امتدادًا للشراكة الناجحة بين الجانبين، وتعكس رؤية مشتركة تستهدف تطوير قطاع إدارة المرافق في مصر، من خلال الجمع بين القدرات الاستثمارية والمؤسسية للبنك الأهلي المصري، والخبرة التشغيلية والتقنية الواسعة لمجموعة حسن علام وشركتها المتخصصة، بما يواكب النمو المتسارع الذي تشهده السوق المصرية في مجالات العقارات والبنية التحتية والخدمات المتخصصة.

وأضاف الاتربي أن البنك الأهلي المصري يواصل العمل على تنويع استثماراته في مختلف القطاعات، بما يحقق أفضل عائد ممكن، ويدعم خطط الدولة في التنمية العمرانية والتوسع في المشروعات القومية والمدن الجديدة، مؤكدًا أن الشراكة مع مجموعة حسن علام تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين المؤسسات الوطنية الكبرى.

وفي هذا قال عمرو علام الرئيس التنفيذي لمجموعة حسن علام القابضة إن هذه الشراكة امتدادًا طبيعيًا لعلاقة طويلة وممتدة مع البنك الأهلي المصري، شهدت أشكالًا متعددة من التعاون على مدار السنوات الماضية، واليوم، ننتقل بهذه الشراكة إلى مستوى جديد من خلال تأسيس شركة ‘إيدن ناشونال لإدارة المنشآت، بما يعكس الثقة المتبادلة ورغبتنا المشتركة في توحيد الخبرات والقدرات، بما يجمع بين خبراتنا التشغيلية وقدرات البنك الاستثمارية، لتقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات السوق، ونطمح من خلال هذا الشراكة إلى دعم تطوير قطاع إدارة المرافق في مصر عبر حلول عالية الكفاءة ومستدامة.

ومن جانبها، أكدت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري حرص البنك على بناء شراكات استراتيجية مع كبرى المؤسسات الوطنية، بما يسهم في خلق فرص نمو مستدامة وتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز العائد على الاستثمارات.

وأشارت إلى أن هذه الشراكة في إطار رؤية البنك الأهلي المصري المستمرة لتقديم حلول مبتكرة تدعم كفاءة التشغيل، وتواكب المتغيرات المتسارعة في السوق، وتلبي احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضافت التركي أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية البنك في دعم الاستدامة، من خلال تبني ممارسات تشغيلية حديثة تسهم في ترشيد الطاقة، وخفض التكاليف التشغيلية، وإطالة العمر الافتراضي للأصول والمرافق المختلفة.

ومن جانبه، قال وائل أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة إيدن إن تأسيس إيدن ناشونال لإدارة المنشآت يعد خطوة مهمة، ويعكس قوة الشراكة مع البنك الأهلي المصري بدعم من مجموعة حسن علام القابضة.

"نسعى من خلال هذه الشركة إلى توظيف خبراتنا التشغيلية، إلى جانب القدرات الاستثمارية للبنك وخبرة المجموعة الواسعة، لتقديم خدمات إدارة مرافق متكاملة ترتكز على الكفاءة والاستدامة، وتلبي احتياجات السوق المصرية في مختلف القطاعات" وفق وائل.