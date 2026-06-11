قال خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورئيس المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، إن الهيئة بدأت تقديم خدمات من داخل المحطة متعددة الأغراض "موانئ نواتوم – سفاجا" التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، في خطوة تعكس التوسع المستمر للهيئة بالمنافذ والموانئ الاستراتيجية، وتدعم جهود الدولة في تطوير منظومة التجارة والخدمات اللوجستية وتعزيز تنافسية الموانئ المصرية.

وأكد صوفي، في بيان اليوم الخميس، على أن تواجد الهيئة داخل المحطة الجديدة بالتزامن مع التشغيل التجريبي لها يهدف إلى تقديم خدمات الفحص والاختبارات الفنية وتقييم المطابقة بصورة مباشرة وسريعة من موقع تداول البضائع، بما يسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستوردين والمصدرين، وتعزيز انسيابية حركة التجارة عبر ميناء سفاجا.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بتطوير منظومة الجودة والرقابة الفنية وتحديث آليات تقديم الخدمات الحكومية وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يدعم جهود الدولة لزيادة الصادرات وتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن فرع الهيئة بسفاجا تم دعمه بمنظومة تشغيل حديثة تعتمد على الربط الإلكتروني وتبادل البيانات بصورة فورية مع الجهات المعنية، بما يضمن سرعة إنجاز إجراءات الفحص وإصدار النتائج، ويعزز التكامل مع منظومة الجمارك والموانئ، ويسهم في تقليل زمن بقاء الشحنات داخل الميناء.

وأضاف صوفي أن التوسع داخل محطة "نواتوم – سفاجا" يمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين مشروعات البنية التحتية اللوجستية والخدمات الفنية الداعمة للتجارة، ويعكس حرص الدولة على توفير بيئة أعمال متطورة تستجيب لمتطلبات المستثمرين المحليين والدوليين، خاصة في ظل الاستثمارات النوعية التي تشهدها الموانئ المصرية.

ولفت إلى أن هذه الخطوة ستنعكس بصورة مباشرة على تعزيز حركة الصادرات والواردات، ودعم سلاسل الإمداد للمناطق الصناعية بمحافظات الصعيد، من خلال توفير خدمات فنية متكاملة بالقرب من مواقع التداول، بما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتحسين كفاءة حركة التجارة.