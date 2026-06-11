كشف مصدر مسئول بوزارة العمل، عن موعد صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه عن شهر يونيو، والتي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال عيد العمال الماضي.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة، المسجلة لدى وزارة العمل، بقيمة 1500 جنيه شهريًا، لمدة ثلاثة أشهر، وذلك اعتبارًا من مايو وحتى يوليو 2026.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن الوزارة بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدًا للإعلان عن صرف المنحة رسميًا؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم هذه الفئة وتخفيف الأعباء المعيشية عنها.

وأضاف: المنحة يستمر صرفها لمدة شهرين، اعتبارًا من يونيو وحتى يوليو 2026، بقيمة 1500 جنيه.

وتابع المصدر: سيتم صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديدًا بداية الأسبوع الأخير من شهر يونيو الحالي.

وبين المصدر، أنه يمكن صرف المنحة من خلال التوجه بالبطاقة الشخصية للعامل إلى مكاتب البريد المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، حيث بُمجرد تقديم البطاقة يتم صرف 1500 جنيه، وهي قية المنحة الاستثنائية.

واستطرد المصدر: سيقوم حسن رداد، وزير العمل، باعتماد صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة خلال الأيام القليلة المقبلةة؛ ليبدأ بعد ذلك صرفها رسميًا.

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الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة:

يتم صرف هذه المنحة لعدد من الفئات التي يمكن تسجيلها في مديريات العمل، وتشمل:

الحرفيين.

عمال البناء.

المزارعين.

الصيادين.

العاملين غير المشمولين بالتأمينات الاجتماعية أو ممن ليس لديهم دخل ثابت.

ما المنح التي تقدمها وزارة العمل للعمالة غير المنتظمة وعددها؟

تُقدم وزارة العمل 6 منح سنويًا، من بينها: المولد النبوي الشريف، عيد الميلاد المجيد، شهر رمضان، عيد الفطر، عيد الأضحى، وعيد العمال، وذلك بهدف دعم هذه الفئة ومساندتها اجتماعيًا واقتصاديًا.