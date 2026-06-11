أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن إدراج 36 جامعة مصرية ضمن تصنيف Times Higher Education العالمي للجامعات لعام 2026، في خطوة تعكس استمرار تطور أداء مؤسسات التعليم العالي المصرية وتعزيز حضورها على الساحة الدولية.

مجلس الوزراء: 36 جامعة مصرية ضمن التصنيف العالمي لعام 2026

أوضح المركز الإعلامي، أن نتائج التصنيف العالمي أظهرت استمرار تقدم الجامعات المصرية، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي الرامية إلى الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز التنافسية الدولية للمؤسسات الأكاديمية المصرية.

9 جامعات مصرية ضمن أفضل ألف جامعة على مستوى العالم

أشار المركز إلى أن التصنيف ضم 9 جامعات مصرية ضمن قائمة أفضل ألف جامعة عالميًا، حيث جاءت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة كفر الشيخ ضمن الفئة من 601 إلى 800 عالميًا.

عين شمس والقاهرة والأزهر والإسكندرية ضمن أفضل ألف جامعة

أضاف أن جامعات عين شمس، والأزهر، والإسكندرية، والقاهرة، والمستقبل، والمنصورة جاءت ضمن الفئة من 801 إلى 1000 عالميًا، بما يعكس تطور مستوى التعليم والبحث العلمي داخل تلك المؤسسات.

الحكومة: التصنيف يعكس نجاح استراتيجية تطوير التعليم العالي

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن النتائج الإيجابية التي حققتها الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية تعكس جهود الدولة في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز جودة البرامج الأكاديمية والبحثية بما يسهم في رفع التصنيف الدولي للجامعات المصرية.