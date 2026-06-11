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بعد 16 عامًا.. حدث استثنائي في افتتاح كأس العالم 2026

كتب : هند عواد

12:58 م 11/06/2026
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    افتتاح كأس العالم 2010 (4)
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في العاشرة مساء اليوم، يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو، صافرة بداية كأس العالم 2026، بمباراة المكسيك وجنوب أفريقيا، ليعود سيناريو حدث قبل 16 عاما، في تكرار نادر بتاريخ المونديال.

لكن هذا المشهد ليس جديدا على المونديال، فيتكرر للمرة الثانية بعد 16 عاما.

قبل ستة عشر عامًا بالضبط من تاريخ هذه المباراة يوم الخميس، استضافت جنوب إفريقيا المكسيك في افتتاح كأس العالم 2010.

ماذا حدث في افتتاح كأس العالم 2010؟

في افتتاح 2010، افتتح سيفيو تشابالالا التسجيل لجنوب أفريقيا، قبل أن يعادل رافائيل ماركيز - المدرب المساعد الحالي لمنتخب المكسيك - النتيجة لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تكرار مباراة افتتاحية من مباريات افتتاح كأس العالم الـ 19 السابقة التي أقيمت بمباراة واحدة.

وفي افتتاح كأس العالم بين المكسيك وجنوب أفريقيا في عام 2010، كانت آخر مرة انتهت فيها مباراة افتتاحية في المونديال بالتعادل.

لكن ملعب مباراة اليوم يمتلك سجلا آخر، إذ انتهت آخر مباراتين افتتاحيتين على ملعب أزتيكا بالتعادل، حيث تعادل المكسيك والاتحاد السوفيتي بدون أهداف في عام 1970 قبل أن تتعادل بلغاريا وإيطاليا 1-1 في عام 1986.

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