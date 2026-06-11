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الأعلى لتنظيم الإعلام يستدعي ممثل قناة الشمس للتحقيق في حلقة "البصمة"

كتب : أحمد الجندي

02:56 م 11/06/2026 تعديل في 03:13 م

المهندس خالد عبدالعزيز

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قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، استدعاء الممثل القانوني لقناة الشمس، لجلسة استماع، بشأن ما تضمنته حلقة برنامج "البصمة" المذاعة بتاريخ ١٠ يونيو الجاري، على قناة الشمس تقديم محمد الغيطي، من التعدي على حرمة الحياة الخاصة بالفنان الراحل عبدالعزيز مخيون.

وبحسب بيان صحفي، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلزام القناة بحذف الحلقة من مواقع التواصل الاجتماعي، لحين انتهاء التحقيقات في الشكوى.

هذا وكان قد تلقى المجلس شكوى من الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، يطالب فيها بالتحقيق بشأن المخالفات التي شهدتها الحلقة.

وفي ذات السياق، علقت سميرة الدغيدي، رئيس قناة الشمس، على قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وقالت "الدغيدي"، بحسب منشور لها عبر "فيسبوك"، الخميس:"إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لم يُلزم القناة بحذف الحلقة، ولم يصدر أي قرار يُجبرها على ذلك،

وجاء قرار حذف الحلقة بإرادة القناة الكاملة وعن قناعة تامة، انطلاقًا من احترامها وتقديرها للفنان الكبير عبدالعزيز مخيون وحرصًا على الحفاظ على مكانته الفنية وتاريخه الطويل الذي يحظى باحترام الجميع، ولذلك، فإن ربط حذف الحلقة بأي إلزام أو عقوبة هو أمر غير صحيح والقرار كان نابعًا من تقدير القناة للفنان الكبير".

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المجلس الأعلى للإعلام قناة الشمس برنامج البصمة محمد الغيطي

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