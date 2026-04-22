شهد المعهد العالي للدراسات الإسلامية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مناقشة رسالة ماجستير بعنوان "أحاديث الشك والوسواس وأثرهما في الفقه الإسلامي – دراسة حديثية فقهية"، للباحث أحمد صالح محمد علي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والذي حصل على درجة الماجستير بتقدير عام امتياز.

وتكونت لجنة الإشراف من الدكتور محمد محمود أحمد هاشم، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية ونائب رئيس جامعة الأزهر السابق مشرفًا أساسيًا، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية مشرفًا مشاركًا.

فيما ضمت لجنة المناقشة والحكم كلًا من الدكتور شوقي إبراهيم علام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر وعميد معهد الدراسات الإسلامية ومفتي جمهورية مصر العربية السابق رئيسًا ومناقشًا، والدكتور أحمد محمد علي سالم، أستاذ الحديث وعلومه وعميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات الزقازيق سابقًا بجامعة الأزهر مناقشًا.

وتناول البحث بالدراسة والتحليل قضايا الشك والوسواس التي تمس المسلم في العبادات، خاصة في الطهارة والصلاة والصيام، مع بيان الأحكام الشرعية المستنبطة من السنة النبوية الشريفة.

وشهدت المناقشة حضور عدد من الشخصيات العامة والعلمية، من بينهم الدكتور زكريا صلاح الجندي الخبير المصرفي، والدكتور محمود حربي الجندي أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، والشيخ إبراهيم الجندي، شيخ بيت الحضرة المحمدية الأحمدية، إلى جانب الدكتور سعد أبو حطب والدكتور محمد سعد عبد المعبود والدكتور أشرف حربي الجندي والدكتور يوسف عتمان.