أطلقت مجموعة من طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام بجامعة الأزهر الشريف حملة توعوية بعنوان "حياة واقعية"، في إطار مشروعهم التطبيقي، بهدف رفع الوعي بمخاطر الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، وتسليط الضوء على ظاهرة الإدمان الرقمي وتأثيراتها السلبية على الحياة اليومية، والعمل على تعزيز التوازن بين العالم الرقمي والواقع الحقيقي.

حملة طلابية لتعزيز الوعي بالإدمان الرقمي

أكد القائمون على الحملة من طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان أن المبادرة تأتي استجابة لانتشار الاستخدام غير المنظم لمنصات التواصل الاجتماعي، وما يسببه من آثار نفسية واجتماعية متزايدة، تتطلب تعزيز الوعي المجتمعي بأساليب الاستخدام الصحي للتكنولوجيا.

آثار نفسية واجتماعية للاستخدام المفرط

وأوضح الطلاب أن الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي قد يؤدي إلى العزلة الاجتماعية، وضعف العلاقات الأسرية، وتراجع جودة التواصل الإنساني، إلى جانب ارتفاع معدلات التوتر والقلق نتيجة المقارنات المستمرة بالآخرين والتعرض المتواصل للمحتوى الرقمي.

وأشار فريق العمل إلى أن الإدمان الرقمي أصبح من أبرز التحديات المعاصرة، إذ يقضي كثير من الأفراد ساعات طويلة أمام الشاشات، وهو ما يؤثر سلبًا على التركيز والانتباه، ويؤدي إلى تراجع التحصيل الدراسي وانخفاض الإنتاجية المهنية، فضلًا عن اضطرابات النوم والإجهاد الذهني.

تحذيرات خاصة بالأطفال

حذرت الحملة من الاستخدام المفرط للأجهزة الذكية لدى الأطفال، موضحة أن ذلك قد ينعكس على ضعف المهارات الاجتماعية، وتأخر النمو اللغوي، وانخفاض معدلات النشاط البدني، بالإضافة إلى احتمالية التعرض لمحتويات غير مناسبة للفئة العمرية.

دعوة لعادات رقمية أكثر توازنًا

ودعا طلاب الحملة إلى تبني عادات رقمية صحية، مثل: تحديد أوقات استخدام الهواتف الذكية، وممارسة الأنشطة الرياضية، وتعزيز التواصل المباشر داخل الأسرة، وتخصيص فترات خالية من الشاشات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة اليومية.

التكنولوجيا وسيلة لا غاية

واختتمت الحملة رسالتها بالتأكيد على أن التكنولوجيا تظل أداة نافعة إذا أُحسن استخدامها، وأن التحدي الحقيقي يتمثل في تحقيق التوازن بين الاستفادة من الوسائل الرقمية والحفاظ على جودة الحياة الواقعية والاستقرار النفسي والاجتماعي.

اقرأ أيضًا:

