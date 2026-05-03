تقدمت جامعة الأزهر، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الطالب محمد عادل، الطالب بكلية التربية الرياضية للبني، الذي لقي مصرعه بالحي السادس بمدينة نصر، أمس، داعيًا المولى- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكلف رئيس الجامعة لجنةً برئاسة الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لمتابعة حادث الوفاة، والتواصل مع الجهات المختصة للوقوف على الأسباب ونتائج التحقيقات.