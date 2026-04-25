أعلنت جامعة القاهرة مشاركة وفد من كلية العلاج الطبيعي في فعاليات البرنامج التعليمي الدولي المكثف بعنوان: “The Importance of Physiological Spine Extension – from Birth to Adulthood”، والذي استضافته جامعة يان كوهانوفسكي بجمهورية بولندا، بدعم من الاتحاد الأوروبي، وفي إطار مشروع تدعمه الوكالة الوطنية البولندية للتبادل الأكاديمي ضمن مبادرة "تعليم بلا حدود".

وأكد محمد سامي عبدالصادق، رئيس الجامعة، أن هذه المشاركة تأتي في إطار توجه الجامعة نحو التدويل والانفتاح على التجارب الأكاديمية العالمية، حيث يُعد البرنامج أحد المبادرات الدولية التي تسهم في دعم التعاون العلمي وتبادل الخبرات البحثية، وتعكس عمق العلاقات الأكاديمية بين كلية العلاج الطبيعي والجامعة البولندية.

وأشار إلى أن المشاركة تأتي ضمن رؤية الجامعة الاستراتيجية لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية، وتمكين الطلاب، وبناء كوادر علمية مؤهلة تواكب التطورات العالمية، بما يعزز من دور الجامعة في خدمة المجتمع، وترسيخ مكانتها كإحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة إقليميًا ودوليًا.

من جانبها، أوضحت أمل يوسف، عميد كلية العلاج الطبيعي، أن البرنامج تضمن حزمة مكثفة من المحاضرات العلمية على مدار خمسة أيام، بإجمالي 40 ساعة تدريبية، ركزت على أحدث المفاهيم المرتبطة بوضعية العمود الفقري وسبل تصحيحها عبر المراحل العمرية المختلفة، إلى جانب تبني النهج الشمولي في العلاج الطبيعي بما يتماشى مع أحدث الاتجاهات العالمية في الرعاية الصحية.

وأضافت أن المشاركين تلقوا تدريبًا عمليًا باستخدام أحدث التقنيات التشخيصية، شملت تحليل وضعية العمود الفقري ثلاثي ورباعي الأبعاد، والموجات فوق الصوتية الوظيفية، وتقنيات رسم النشاط العضلي، إلى جانب تحليل توزيع الضغط على القدم، كما أُتيحت لهم فرصة التعامل مع بيانات إكلينيكية حقيقية وسيناريوهات قائمة على الحالات، مع التركيز على أساليب القياس الموضوعية والممارسات القائمة على الأدلة العلمية.

وأوضحت أن البرنامج تضمن أيضًا زيارات علمية إلى معامل المحاكاة الإكلينيكية المتقدمة بالجامعة المستضيفة، فضلًا عن زيارة أحد المستشفيات المتخصصة في أمراض النساء والتوليد بمدينة كيلسي، بما أتاح للمشاركين التعرف على أحدث الممارسات الطبية والتقنيات العلاجية في بيئة العمل الواقعية.

وضم وفد الكلية الدكتورة أمل محمد يوسف عميدة الكلية، وعضوين من هيئة التدريس، وعضوين من الهيئة المعاونة المقيدين لدرجة الدكتوراه، إلى جانب 6 طلاب من مرحلة البكالوريوس، فضلًا عن مشاركة طالب من جامعة الجلالة، إلى جانب مشاركين من جامعات دولية، من بينها جامعة بأوكرانيا، في تجربة تعليمية متقدمة عكست التكامل بين المعرفة النظرية والتطبيقات الإكلينيكية الحديثة، وأسهمت في تعزيز بيئة التبادل العلمي متعدد الثقافات.

