أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة أن مجلس أوصياء الجامعة صوّت بالإجماع على إعادة تعيين الدكتور أحمد دلال رئيسًا للجامعة الأمريكية بالقاهرة، لفترة رئاسة ثانية مدتها خمس سنوات.

وقال مارك تيرنيج، رئيس مجلس أوصياء الجامعة، إن هذا القرار يعكس ثقة المجلس الكبيرة في رؤية الرئيس دلال وأدائه والتزامه الراسخ برسالة الجامعة.

أحمد دلال رئيسًا للجامعة الأمريكية بالقاهرة للمرة الثانية

أشار إلى أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة حققت خلال فترة الرئاسة الأولى للدكتور دلال تقدمًا في التميز الأكاديمي على مستوى التدريس والبحث العلمي والبرامج متعددة التخصصات، كما وسّعت شراكاتها العالمية ومكانتها الدولية، وعزّزت دعمها للطلاب والتجربة الجامعية بشكل شامل، ورسّخت دورها في خدمة مصر وتعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن الجامعة تلقت خلال هذا العام عددًا قياسيًا غير مسبوق من طلبات الالتحاق، في إنجاز يعكس تزايد الثقة في جودة برامجها الأكاديمية وتميز هيئة التدريس والتجربة الطلابية.

وأوضح أن الدكتور دلال طرح خلال فترة رئاسته الأولى رؤية استراتيجية لتطوير الحرم الجامعي من خلال مبادرة تشمل ثلاثة مشروعات كبرى، هي: مختبر التكنولوجيا والبحث والابتكار لتعزيز البحث متعدد التخصصات وربط التعليم بالتطبيق العملي، ومركز التعليم الممتد لإعداد القوى العاملة لمتطلبات مستقبل العمل، ومساحات الجيل القادم للمعيشة والتعلم للطلاب بما يوفر بيئة تعليمية وسكنية حديثة داخل الحرم الجامعي.

وأكد رئيس مجلس الأوصياء أن الجامعة واجهت خلال الفترة الماضية تحديات اقتصادية ونزاعات إقليمية وتراجعًا في قيمة العملة، مشيرًا إلى أن قيادة الدكتور دلال اتسمت بالاستقرار والانضباط ووضع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في صدارة الأولويات، مع الحفاظ على الاستقرار المالي للجامعة، بما جعلها أكثر مرونة واستعدادًا للمستقبل.

ويشغل الدكتور أحمد دلال منصب رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة منذ عام 2021، بصفته الرئيس الثالث عشر للجامعة، ويتمتع بخبرة واسعة في التعليم العالي، حيث شغل سابقًا منصب عميد جامعة جورجتاون في قطر، ووكيل الشؤون الأكاديمية في الجامعة الأمريكية في بيروت، ودرّس في جامعات ستانفورد وييل وجورجتاون وكلية سميث.

ويُعد دلال من أبرز الباحثين في الدراسات الإسلامية، حيث تركزت أبحاثه على التاريخ الفكري الإسلامي وتطور العلوم في المجتمعات الإسلامية خلال العصور الوسطى وبدايات العصر الحديث، وتلقى تعليمه الجامعي في الهندسة من الجامعة الأمريكية في بيروت، إلى جانب درجات الدراسات العليا في الدراسات الإسلامية من جامعة كولومبيا.



