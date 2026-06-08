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عاجل.. جامعة عين شمس تؤجل امتحانات بكلية التجارة بسبب انقطاع الكهرباء

كتب : عمر صبري

12:47 م 08/06/2026

جامعة عين شمس

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أصدرت جامعة عين شمس بيان هام لطلاب كلية التجارة في ضوء حدوث عطل فني طارئ بشبكة الكهرباء الرئيسية، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن جميع مباني الكلية وتعذر توفير البيئة المناسبة والآمنة لعقد الامتحانات.

وأعلنت الجامعة أنه تقرر التالي:

1. تأجيل جميع الامتحانات المقرر عقدها اليوم الاثنين الموافق 8 يونيو 2026 خلال الفترتين: الأولى: من الساعة 12 ظهرًا حتى 2 ظهرًا، الثانية: من الساعة 3 عصرًا حتى 5 مساءً، ولا يسري هذا القرار إلا على الامتحانات المقررة خلال الفترتين المشار إليهما أعلاه.

2. سيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة للامتحانات المؤجلة وآلية انعقادها فور الانتهاء من تحديدها واعتمادها من الجهات المختصة.

وأهابت إدارة الكلية بجميع الطلاب متابعة الصفحة الرسمية للكلية وللجامعة ووسائل التواصل المعتمدة للحصول على أي مستجدات أو تعليمات جديدة.

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