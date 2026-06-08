أوضحت كلية التجارة بجامعة عين شمس أنه أثناء انعقاد امتحانات الفترة الأولى اليوم الإثنين الموافق 8 يونيو 2026، تم رصد عطل فني مفاجئ بأحد محولات الكهرباء الرئيسية المغذية لبعض مباني الكلية، نتج عنه اشتعال محدود تمت ملاحظته والتعامل معه فورًا وفق الإجراءات المعتمدة للسلامة والطوارئ.

عطل فني مفاجئ بأحد محولات الكهرباء الرئيسية

وبحسب بيان، وفور اكتشاف العطل، تم التنسيق الفوري بين إدارة الجامعة وإدارة الكلية والإدارة الهندسية وقوات الحماية المدنية وأفراد الأمن الإداري، حيث جرى التعامل مع الموقف بكفاءة وسرعة عاليتين، وتمت السيطرة الكاملة على العطل واحتواء آثاره في وقت قياسي، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، ودون تأثر سلامة الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس أو العاملين.

السيطرة على الموقف دون إصابات أو خسائر بشرية

ووفق البيان أيضا: في إطار الالتزام الكامل بمعايير السلامة، تقرر فصل التيار الكهربائي مؤقتًا عن المباني المتأثرة لحين الانتهاء من أعمال الفحص الفني والتأكد من جاهزية المنظومة الكهربائية واستقرارها بصورة كاملة.

ونظرًا لاستمرار أعمال الفحص والصيانة الفنية، وحرصًا على توفير البيئة المناسبة والآمنة لعقد الامتحانات، فقد تقرر تأجيل جميع الامتحانات المقرر عقدها اليوم الإثنين 8 يونيو 2026 خلال الفترتين من الساعة 12 ظهرًا حتى 2 ظهرًا، ومن الساعة 3 عصرًا حتى 5 مساءً.

ويقتصر قرار التأجيل على الامتحانات المقررة خلال هاتين الفترتين فقط، وسيتم الإعلان عن المواعيد البديلة للامتحانات المؤجلة فور اعتمادها من الجهات المختصة.

تأجيل امتحانات فترتي الظهيرة والعصر فقط

وتقدمت إدارة الكلية بخالص الشكر والتقدير لإدارة الجامعة، وللدفاع المدني، وللإدارة الهندسية، ولأفراد الأمن الإداري، لما أظهروه من سرعة استجابة وكفاءة عالية في التعامل مع الموقف، بما أسهم في الحفاظ على سلامة جميع منتسبي الكلية واستمرار انتظام العملية التعليمية.

وأهابت الكلية بجميع الطلاب الاعتماد على الصفحات الرسمية للكلية والجامعة مصدرًا وحيدًا للمعلومات والمتابعات المتعلقة بالامتحانات، وعدم الانسياق وراء أي معلومات غير موثقة يتم تداولها عبر وسائل التواصل المختلفة.