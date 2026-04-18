أعلن قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل إعلانات المنح الجديدة، بشأن المنح المقدمة من جامعة Khazar بأذربيجان للعام الدراسي 2026/2027.

وأوضح قطاع الشؤون الثقافية والبعثات أن المكتب الثقافي في باكو – أذربيجان أفاد بالإعلان عن المنح الدراسية المقدمة من جامعة Khazar بأذربيجان للطلاب الدوليين.

وأضاف القطاع أن المنح الدراسية تشمل ما يلي:

1- منح دراسية كاملة مقدمة من مؤسسة نائلة خانم للطالبات الموهوبات الراغبات في متابعة الدراسات العليا، على أن يكون الموعد النهائي للتقديم 30 يونيو 2026.

2- منح دراسية قائمة على الجدارة والتميز، متاحة لجميع الطلاب الدوليين، على أن يكون الموعد النهائي للتقديم 31 أغسطس 2026.

وأشار إلى أنه للراغبين في معرفة مزيد من التفاصيل حول المنح والتقديم، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني (اضغط هنا) ، و(اضغط هنا) أيضًا.

وأكد قطاع البعثات والوافدين بوزارة التعليم العالي، أن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.



