عقدت كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، امتحاناتها إلكترونيا بالكامل، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجامعة، الدكتور محمد سامي عبدالصادق.



وأعلنت الدكتورة جيرالدين أحمد، عميدة الكلية، عقد امتحانات نهاية العام الدراسي 2025ـ2026، بين الثالثة والسادسة مساءً، عبر بنوك أسئلة وضعها أساتذة المواد والأقسام العلمية،

عقد امتحانات طب الأسنان بالقاهرة إلكترونيًا

قالت عميدة كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة لـ"مصراوي" إنه يجري عقد الامتحانات داخل معامل اختبارات إلكترونية، في كلية الطب البشري قصر العيني، مؤكدة أن التصحيح سيكون إلكترونيًا أيضًا على أن تعلن النتيحة خلال ساعات.

وأضافت: "فكرة عقد الاختبارات إلكترونيًا لا تقتصر فقط على اختصار الوقت والدقة والشفافية، وكذلك سرعة إعلان النتائج، لكن الأمر يمتد إلى إصدار تقارير إحصائية شاملة حول إجابات الطلاب، واتخاذ قرارات في اختيار الأسئلة للأعوام والامتحانات المقبلة.

من جهته تفقد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025 ـ 2026 بعدد من كليات وبرامج جامعة القاهرة، وجامعة القاهرة الأهلية، والفرع الدولي، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال الامتحانات، والتأكد من توفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان، ومتابعة تطبيق المعايير الأكاديمية والتنظيمية التي تضمن حسن سير العملية الامتحانية.

وخلال الجولة، استمع رئيس الجامعة إلى آراء الطلاب وملاحظاتهم حول طبيعة الأسئلة ومستوى الامتحانات ومدى توافقها مع المقررات الدراسية ومخرجات التعلم المستهدفة، كما اطمأن على انتظام أعمال اللجان، ووجود أعضاء هيئة التدريس والفرق الفنية المختصة بالدعم التقني، موجهاً بتقديم جميع أوجه الدعم للطلاب وتذليل أي عقبات قد تواجههم خلال فترة الامتحانات.

ووجه رئيس الجامعة بضرورة البدء في أعمال التصحيح فور انتهاء امتحان كل مقرر، وتفعيل دور لجان الممتحنين، والانتهاء من أعمال الرصد والمراجعة بدقة وكفاءة، بما يضمن إعلان النتائج وفق الجداول الزمنية المقررة وبأعلى درجات الدقة والشفافية.

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